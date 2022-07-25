ВСУ получат супер дроны Fly Eye и Matrice: что известно об этих БПЛА (фото, видео)
Министр цифровой трансформации Украины анонсировал пополнение Армии дронов.
Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил о том, что "скоро на фронте появятся супердроны". По словам чиновника это стало возможным, благодаря пожертвованиям украинцев
Министр цифровой трансформации Украины уточнил, что уже заключены контракты на закупку БПЛА для Армии дронов на общую сумму 260,5 млн грн. По его словам, ВСУ получат:
- 78 мультикоптеров Matrice,
- 2 наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate,
- 20 дронов-разведчиков Fly Eye.
Наземные системы для БПЛА Warmate были куплены благодаря инициативе Monobank. "Готовим маркеры, чтобы вы могли оставить на них послание оккупантам", — пошутил Федоров.
Он также немного рассказал и о самих аппаратах. Так, Федоров отметил, что Matrice оснащены функциями искусственного интеллекта. "Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность", — уточник министр.
Дроны Fly Eye он назвал "одними из лучших дронов-разведчиков в мире", а также добавил, что их покупка стала возможной благодаря помощи "предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте".
"Максим перечислил на Армию дронов более 100 млн грн! Спасибо за такую поддержку!", — подытожил Федоров.
Дрон Matrice — технические характеристики
Устройства Matrice производит компания DJI и позиционируются они на рынке, как коммерческие промышленные БПЛА. Так как министр не уточнил, какой именно модификации являются купленные для ВСУ устройства, Фокус раскроет технические характеристики модели 300 RTK.
В воздухе данный БПЛА может провести чуть менее часа на одном заряде — 55 минут. Максимальная высота — 7000 м. Аппарат оснащен ИИ-функционалом, системой обнаружения и позиционирования. За передачу данных отвечает технология OcuSync Enterprise. Дальность передачи данных составляет максимум 15 км, максимальное расширение для видео при этом составляет 1080p. С помехами можно справиться, переключаясь на разные частоты в диапазоне 2,4 — 5,8 ГГц, а о безопасности информации "позаботится" алгоритм шифрования AES-256.
Дрон-разведчик Fly Eye: что о нем известно
БПЛА производится польской компанией WB Electronics S.A. Его корпус выполнен из композитных материалов, оснащен трехлопастным винтом и электродвигателем. Вес устройства — 11 кг, длина — 1,9 м, размах крыльев — 3,6 м. Продолжительность полета составляет от 120 до 180 мин., в зависимости от метеоусловий. Управлять аппаратом можно при помощи "родного" ПО, а также благодаря софту для управления артиллерийским огнем Topaz и ПО для управления огнем минометов SKOM.
Запускается дрон-разведчик Fly Eye с рук. Он способен развить скорость до 160 км/ч и подняться в высоту на 4000 м. При этом максимальная дальность полета составляет 50 км. Разведка осуществляется благодаря электрооптической камере высокого разрешения, инфракрасным сенсорам (съемка возможна в ночное время), лазерному дальномеру, позволяющему определять точное расстояние до каждого объекта.
Дрон-камикадзе Warmate: на что он способен
Этот БПЛА тоже разработан компанией WB Electronics S.A. Он запускается из контейнерной пусковой установки. Именно две таких установки и закупили для Армии дронов, о чем сообщал министр Федоров.
Аппарат имеет электродвигатель и относится к классу барражирующих боеприпасов. Радиус действия — 10 км, продолжительность барражирования — 30 мин., максимальная скорость — 150 км/ч, максимальная высота полета — 500 м, вес — 4 кг. Разработчики сделали возможным оснащение устройства боеголовками с массой взрывчатого вещества до 800 г. БПЛА управляется автоматически, и если он не сработает, то сам вернется на базу.
Однако процесс атаки контролируется непосредственно оператором с помощью специального оптического устройства, и оператор может как нанести удар, так и отменить его, после чего дрон Warmate вернется в место запуска.
Ранее мы сообщали о самых "сильных" БПЛА иранского производства. Есть опасения, что Иран продал РФ свои дроны типа "Шахед-129" и "Шахед-191", которые не только могут вести разведку, но и выпускать ракеты.