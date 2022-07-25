ВСУ получат супер дроны Fly Eye и Matrice: что известно об этих БПЛА (фото, видео)

Министр цифровой трансформации Украины анонсировал пополнение Армии дронов.

Михаил Федоров в своем телеграм-канале сообщил о том, что "скоро на фронте появятся супердроны". По словам чиновника это стало возможным, благодаря пожертвованиям украинцев

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Министр цифровой трансформации Украины уточнил, что уже заключены контракты на закупку БПЛА для Армии дронов на общую сумму 260,5 млн грн. По его словам, ВСУ получат:

78 мультикоптеров Matrice,

2 наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate,

20 дронов-разведчиков Fly Eye.

Наземные системы для БПЛА Warmate были куплены благодаря инициативе Monobank. "Готовим маркеры, чтобы вы могли оставить на них послание оккупантам", — пошутил Федоров.

Он также немного рассказал и о самих аппаратах. Так, Федоров отметил, что Matrice оснащены функциями искусственного интеллекта. "Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность", — уточник министр.

Дроны Fly Eye он назвал "одними из лучших дронов-разведчиков в мире", а также добавил, что их покупка стала возможной благодаря помощи "предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте".

"Максим перечислил на Армию дронов более 100 млн грн! Спасибо за такую ​​поддержку!", — подытожил Федоров.

[ + – ] Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK Фото: DJI

Дрон Matrice — технические характеристики

Устройства Matrice производит компания DJI и позиционируются они на рынке, как коммерческие промышленные БПЛА. Так как министр не уточнил, какой именно модификации являются купленные для ВСУ устройства, Фокус раскроет технические характеристики модели 300 RTK.

В воздухе данный БПЛА может провести чуть менее часа на одном заряде — 55 минут. Максимальная высота — 7000 м. Аппарат оснащен ИИ-функционалом, системой обнаружения и позиционирования. За передачу данных отвечает технология OcuSync Enterprise. Дальность передачи данных составляет максимум 15 км, максимальное расширение для видео при этом составляет 1080p. С помехами можно справиться, переключаясь на разные частоты в диапазоне 2,4 — 5,8 ГГц, а о безопасности информации "позаботится" алгоритм шифрования AES-256.

Дрон-разведчик Fly Eye: что о нем известно

БПЛА производится польской компанией WB Electronics S.A. Его корпус выполнен из композитных материалов, оснащен трехлопастным винтом и электродвигателем. Вес устройства — 11 кг, длина — 1,9 м, размах крыльев — 3,6 м. Продолжительность полета составляет от 120 до 180 мин., в зависимости от метеоусловий. Управлять аппаратом можно при помощи "родного" ПО, а также благодаря софту для управления артиллерийским огнем Topaz и ПО для управления огнем минометов SKOM.

Запускается дрон-разведчик Fly Eye с рук. Он способен развить скорость до 160 км/ч и подняться в высоту на 4000 м. При этом максимальная дальность полета составляет 50 км. Разведка осуществляется благодаря электрооптической камере высокого разрешения, инфракрасным сенсорам (съемка возможна в ночное время), лазерному дальномеру, позволяющему определять точное расстояние до каждого объекта.

[ + – ] Военный запускает дрон Fly Eye Фото: wnp.pl

Дрон-камикадзе Warmate: на что он способен

Этот БПЛА тоже разработан компанией WB Electronics S.A. Он запускается из контейнерной пусковой установки. Именно две таких установки и закупили для Армии дронов, о чем сообщал министр Федоров.

[ + – ] Польский солдат и дрон Warmate Фото: WB Electronics S.A.

Аппарат имеет электродвигатель и относится к классу барражирующих боеприпасов. Радиус действия — 10 км, продолжительность барражирования — 30 мин., максимальная скорость — 150 км/ч, максимальная высота полета — 500 м, вес — 4 кг. Разработчики сделали возможным оснащение устройства боеголовками с массой взрывчатого вещества до 800 г. БПЛА управляется автоматически, и если он не сработает, то сам вернется на базу.

Однако процесс атаки контролируется непосредственно оператором с помощью специального оптического устройства, и оператор может как нанести удар, так и отменить его, после чего дрон Warmate вернется в место запуска.

Ранее мы сообщали о самых "сильных" БПЛА иранского производства. Есть опасения, что Иран продал РФ свои дроны типа "Шахед-129" и "Шахед-191", которые не только могут вести разведку, но и выпускать ракеты.