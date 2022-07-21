Самые опасные дроны Ирана и что о них известно: Шахед-129, Шахед-191, Фотрос (видео)

Эти дроны-разведчики имеют по нескольку ракет на борту, а также известны своим "боевым опытом" в Сирии.

Иран неоднократно использовал в ходе вооруженных конфликтов модели беспилотников "Шахед-129" и "Шахед-191". Эти БПЛА используются для сбора разведданных. Также армия Исламской республики недавно получила на вооружение новинку — Fotros. Фокус расскажет некоторые подробности об этих устройствах.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Fotros — БПЛА для атаки и разведки

Беспилотный летательный аппарат был специально создан для разведки, наблюдения и атаки. Впервые его возможности продемонстрировали в ноябре 2013 года. Затем некоторое время проект считался замороженным, пока СМИ не начали публиковать больше информации об устройстве, начиная с 2018 года. Доподлинно известно, что активное производство данных БПЛА, которые считаются едва ли не самыми крупными из всего флота, стартовало в 2020 году.

Тип: многоцелевой (боевые и разведывательные возможности)

Дальность полета: 2000 км

Габариты: длина 8,25 м, высота 1,86 м, размах крыла 49 м

Система запуска: взлетно-посадочная полоса

Боеприпасы: высокоточные боеприпасы Ghaem

Согласно данным Википедии, дрон может нести не менее 6-ти боеприпасов с высокоточным наведением Ghaem, располагает шасси.

Российское СМИ avia.pro сообщает, что "Фотрос" имеет поршневой двигатель, что дает ему возможность развивать максимальную скорость в 400 км/ч, подниматься на высоту 9000 м и находиться в воздухе в течение 30 ч.

"Шахед-129" — дрон-разведчик с четырьмя ракетами

Иранские беспилотники модели "Шахед-129" прошли боевые испытания в Сирии и Ираке, совершив тысячи вылетов. Медиа farsi.iranpress.com называет данный дрон "одним из лучших беспилотников, сделанных в Иране" и добавляет, что он был разработан на основе французского БПЛА WK450.

Технические характеристики дрона:

Тип: многоцелевой

Дальность полета: 1700 км

Габариты: длина 8 м, высота 3,1 м, размах крыла 16 м

Система запуска: взлетно-посадочная полоса

Боеприпасы: высокоточные планирующие бомбы типа Sadid-345

Первый прототип Shahed 129 совершил полет в аэропорту Исфахан Бадр в марте 2010 года. Он был оснащен неубирающимся шасси и не имел возможности нести вооружение. Прототип следующего поколения получил убирающееся шасси, а также возможность нести полезную нагрузку, аппарат поднялся в воздух в июне 2013 года.

"Шахид-129" позиционируется как разведывательно-боевой беспилотник. Он изготовлен из композитных материалов и имеет алюминиевую конструкцию, усовершенствованный четырехцилиндровый поршневой двигатель Rotax 914, спутниковую систему наведения и способен нести 4 "умные" ракеты Sodid 345 общей массой 400 кг.

Высота полета, которая составляет 7,62 км, делает БПЛА досягаемым для большинства зенитных систем. Управление и наведение БПЛА Shahed 129 может осуществляться дистанционно. Оптическая система устройства "видит" в радиусе 211 км и может обеспечить военных четким изображением местности ночью, днем ​​и при любых погодных условиях", — говорится в материале farsi.iranpress.com.

Дрон Shahed 129 активно используется для оперативного наблюдения и разведки, уничтожения позиций противника, фотографирования позиций и передачи данных в командный пункт.

"Шахед-191" — ударно-разведывательный БПЛА

Издание criticalthreats.org пишет, что модель Shahed 191 впервые была презентована в 2016 году, и потом активно использовался в Сирии, хотя и не столь часто, как "Шахед-129".

Технические характеристики БПЛА:

Тип: многоцелевой

Дальность полета: 1500 км

Система запуска: пусковая установка на базе грузовика

Боеприпасы: высокоточные планирующие бомбы Sadid

В материале ana.press упомянуты некоторые подробности о летательном аппарате, а именно, что в его оснащении применили реактивный двигатель, что он имеет дальность полета 1500 км, максимальная продолжительность полета составляет 4,5 ч, а максимальная скорость — 350 км/ч. При этом высота полета достигает 7,62 км. Устройство используют как для разведки, так и для ракетных ударов.

"Этот беспилотник способен нести до 100 кг полезной нагрузки. Следует упомянуть, что "Шахед-191" принимал участие в операции "Мухаррам", развернутой против боевиков ИГИЛ на востоке Сирии", — пишет медиа.

Почему иранские дроны опасны

Хотя Иран находится под санкциями и не имеет доступа к множеству технологий, это вовсе не означает, что его проекты в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов не были успешными. Так, militarywatchmagazine.com приводит пример того, на что способны иранские военные и их машины.

В 2011 году иранцами был успешно атакован Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, управляемый ЦРУ. В итоге аппарат был разобран, изучен и затем послужил прототипом для создания целой серии беспилотников, таких как "разведчик" Saegheh и "штурмовик" Shahed 171. Издание сообщает, что Saegheh неоднократно пытались сбить израильские военные с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, но сделать этого не удавалось, пока наконец его не сбили артиллерийским огнем с близкого расстояния, когда он перестал быть "невидимым" для наземных систем обнаружения.

"У Ирана больше опыта применения высокоэффективных беспилотников в боевых действиях, чем у любой другой страны", — пишет militarywatchmagazine.com.

СМИ утверждает, что иранский флот дронов сопоставим с флотом США и Китая, и если эти аппараты будут переданы России, то в российско-украинской войне может наступить "переломный момент", полагают авторы статьи, намекая на то, что ВС РФ могут получить преимущество.

Ранее мы сообщали о том, что в Иране в ходе учений испытали новые виды дронов, которые запускаются силами военно-морского флота.

Писали также и о самых популярных моделях БПЛА иранской армии.