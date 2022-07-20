В Иране создали дроны для запуска с кораблей и подлодок: что известно (фото, видео)

Боевые беспилотники Ирана для ВМФ пригодны как для разведки, так и для уничтожения сил противника.

Иран представил первую дивизию дронов военно-морского флота, состоящую из беспилотников и их носителей. Фокус расскажет, что известно об аппаратах, которые используют иранские военные.

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Первая дивизия дронов Ирана

15 июля во время учений в Индийском океане иранская армия впервые показала в деле подразделение, которое состоит из кораблей и субмаринами, оснащенных различными дронами. Благодаря ему Иран стал первой страной в регионе, которая может запускать летательные аппараты с подводного транспорта, такого как подлодки класса Kilo Tareq и Fateh.

Проведение разведки является одной из важнейших задач армии, в том числе и военно-морского флота. Кораблям сложно обнаруживать угрозы в открытом море из-за географических условий и кривизны поверхности Земли, поэтому для осмотра местности обычно используют самолеты. В последнее время беспилотники стали более дешевой, но не менее эффективной альтернативой. Небольшие военные дроны могут проникать на вражескую территорию, незаметно для радаров, чтобы собирать разведданные или даже атаковать объекты ракетами.

По данным СМИ, в дивизию входят различные разведывательные и ударные иранские беспилотники, в том числе Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Jubin, Ababil-4. Военные не разглашают всех особенностей своих летательных аппаратов, но некоторые характеристики известны.

Pelican-2 — дрон для разведки

Разведывательный боевой дрон Ирана с вертикальным взлетом Pelican-2 впервые представили в ноябре 2019 года на Выставке оборонных достижений ВМФ Армии Исламской Республики Иран. Он предназначен для наблюдения за морской средой, надводными кораблями, а также для атаки противника в особых случаях. Разработчики уверяют, что Pelican-2 может проникать в зону, контролируемую противником, для проведения глубокой разведки.

[ + – ] Возможности БПЛА Pelican-2

Дрон получил 4 двигателя и 5 винтов, чтобы без проблем взлетать прямо с палуб кораблей и приземляться на них же. Оптические датчики позволяют ему "видеть" как днем, так и ночью. Как стало известно изданию Simple planes, боевой БПЛА Pelican-2 получил размах крыльев 13,5 м, длину — 10,6 м, высоту — 2,9 м, а его вес вместе с полезной нагрузкой составил 2 кг.

Во время учений БПЛА показал свою эффективность при выполнении боевых задач в условиях, когда нельзя использовать пилотируемые самолеты. Он также повысил прицельную дальность ракетных комплексов и корабельной артиллерии за счет наведения и корректировки огня на расстоянии до 100 км. А во время учений в Индийском океане его запускали с подводной лодки Kilo Tareq.

[ + – ] Pelican-2 во время учений в Индийском океане Фото: Tasnim News

Homa — засекреченный БПЛА

Про БПЛА Homa известно очень мало. По информации sobhtazeh.news, — это новый военный дрон с системой вертикального взлета и посадки. Впервые он "засветился" именно во время учений в Индийском океане, когда был запущен с подлодки. СМИ сравнивают Homa с другим иранским беспилотником — Meraj, — из-за внешнего сходства.

Известно, что Meraj способен летать со скоростью 140 км/ч на высоте до 3,6 км. Взлетная масса аппарата составляет 33 кг, он может нести до 5 кг полезной нагрузки, Продолжительность полета составляет 10,5 ч, дальность передачи данных — 150 км, а расход топлива — около 10 л.

[ + – ] Дрон Homa во время учений ВМФ Ирана Фото: Tasnim News

Дрон-камикадзе Arash

Этот БПЛА начали производить в 2020 году, а в 2021 году испытали во время нескольких военных учений армии Ирана. По форме аппарат напоминает ракету с большими крыльями, и запускается точно так же, как и ракета. Благодаря особой конструкции крыла, Arash может зависать над целью и кружить над ней, выжидая наиболее удачный момент для нанесения удара.

[ + – ] БПЛА-камикадзе Arash Фото: Tasnim News

Как сообщает Iran Primer, боевой беспилотник Arash может пролетать до 2000 км и проводить в воздухе до 7,5 ч. Во время учений Zulfiqar 1400 в 2021 году этим дроном "выстрелили" при помощи пусковой установки, размещенной на автомобильном шасси.

[ + – ] Запуск дрона Arash

БПЛА для проведения разведки Chamrosh

Chamrosh — еще один летающий разведывательный беспилотник Ирана. По расположению двигателей он напоминает Pelican, но обладает меньшими габаритами и слабее по летным характеристикам, пишет YJC. Агентство Тasnim News дополняет, что дрон выполняет задачи оптической и электронной разведки, помогая военным замечать и определять противников на берегу и в море, что должно давать им тактическое преимущество в бою.

[ + – ] Иранский дрон Chamrosh Фото: Tasnim News

Ababil-4 — дрон с системой ИИ и ракетами

Согласно сообщениям иранских СМИ, о беспилотниках Ababil-4 известно тоже немного. Издания пишут, что данная модель запускается с плавучих установок при помощи твердотопливного ракетного ускорителя (JATO) После выполнения боевых задач аппарат возвращается и приземляется на базах, размещенных на берегу. Такие дроны вооружают ракетами с "умными" системами наведения, которые могут уничтожать все виды малоразмерных и бронированных целей на расстоянии до 8 км.

[ + – ] Дрон Ababil-4 на корабле во время испытаний в Индийском океане Фото: Tasnim News

Ранее Фокус рассказывал о других дронах армии Ирана и о том, на что они способны. Страна собрала огромный флот беспилотных аппаратов, и в 2021 году спутник зафиксировал 154 БПЛА на учениях в северной провинции Семнан. И это далеко не все, чем располагают иранские военные.

В США заявили, что Иран готовится поставлять России боевые дроны, и пригрозили санкциями. Впрочем, иранские власти официально заявили, будто не собираются продавать беспилотные аппараты россиянам.