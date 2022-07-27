ЗСУ збили російський дрон-камікадзе "Ланцет": що відомо про цей БПЛА

Росіяни називають ударний дрон "високоточною" та "інтелектуальною" зброєю, проте від ЗСУ йому піти не вдалося.

Силами повітряного командування "Південь" було збито російського дрон-камікадзе "Ланцет". Фокус розповість, що відомо про цей пристрій.

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Згідно з повідомленням повітряного командування "Південь", БПЛА "Ланцет" намагався атакувати станцію радіолокації в Миколаївській області, але був успішно збитий силами ЗСУ.

"Максимальна швидкість безпілотника — 110 км/год при горизонтальному польоті та 300 км/год — під час атаці цілі. Дальність дії — 40 км", — йдеться у дописі.

[ + – ] Уламки збитого БПЛА "Ланцет" Фото: воздушное командование "Юг"

Дрон "Ланцет": що відомо

Виготовляється пристрій у кількох модифікаціях в РФ на дочірньому підприємстві "Калашников" — Zala Aero. Оновлена модель дрону "Ланцет 3", як повідомляють російські ЗМІ, має максимальний літній час 60 хв., потужну бойову частину, чес якої збільшили з 3 до 5 кг. Також новітню модель оснастили фугасним снарядом, що випускається над ціллю чи неподалік і вибухає у повітрі. Унаслідок ціль уражається за рахунок ударної хвилі та уламків.

вага: 12 кг;

ввидкість: 80-110 км/год;

ваксимальний час перебування у повітрі: 1 год.;

швидкість: 100 км/год;

радіус дії: 40 км;

оснащення: осколково-фугасний заряд.

Апарат рухають електродвигуни. Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА настільки маневрений, що здатний копіювати поведінку птахів у небі та цим обманювати супротивника, але нарікають на його низьку швидкість.

У носовій частині корпусу, створеного з пластику та композитних матеріалів, розташовується електроніка, а в хвості — боєприпаси. Крила у дрона X-подібні. Розробники заявляють, що такий тип крила — їх "ноу-хау" і запевняють, що "в процесі пікірування і маневрування така схема поводиться набагато краще, до того ж сильно зменшуються габарити виробу".

"Ланцет", як і інші ударні дрони, має системи навігації та зв'язку, і може використовуватися як розвідник. ЗМІ пишуть, що він оснащений "власною системою навігації" і що супутникова навігація йому не потрібна, проте докладніших даних нам знайти не вдалося. Сам виробник описує пристрій як "інтелектуальну багатозадачну зброю, що здатна самостійно знаходити задану ціль та вражати її". При цьому незрозуміло, чи має в своєму розпорядженні дрон-камікадзе функції ШІ, чи ні.

[ + – ] Ударний дрон-камікадзе "Ланцет" від Zala Aero Фото: Zala Aero

Однак більше конкретики вдалося знайти щодо системи наведення. Система багато профільна — координатна, оптико-електронна та комбінована, тож задіяти оператор може ту, яка найбільш зручна. Ударний БПЛА передає відео із зображенням цілі й оператор може завдати удару. Наведення може здійснюватися без участі оператора, якщо мета статична та заздалегідь відомі її координати. У такому разі бойовий дрон сам атакує її, як керована ракета. Запуск відбувається за допомогою наземної пускової установки.

За даними російських медіа, дрон "Ланцет" був задіяний ЗС РФ у Сирії.

Раніше ми повідомляли про те, що силами ЗСУ було збито БПЛА "Елерон", який російські війська використовують для розвідки. У своєму матеріалі Фокус розкрив технічні характеристики цього дрону.