"Ланцети" замість ракет: ЗС РФ знайшли заміну дефіцитним боєприпасам

Російські війська почали частіше використовувати дрони-камікадзе, що може говорити про нарощування їх виробництва на заводах РФ.

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Російська армія розпочала масове використання дронів-камікадзе "Ланцет-3" для ударів по українських позиціях. Про це повідомляє Forbes.

Міноборони РФ почало публікувати відео застосування дрону-камікадзе "Ланцет-3" по українських цілях на кшталт артилерії, засобів ППО й інших. Експерт із російської оборонної сфери Семюел Бендетт заявив, що це може означати про нарощування виробництва безпілотників. У Росії не чекали масового опору України, тож на перших етапах вони не застосовували БПЛА так масово.

"Ланцет" виробляється дочірньою компанією концерну Калашников. Він важить приблизно 13 кілограмів і має відмінний образ у вигляді Х-подібних крил. Потужність боєголовки вистачає, щоб уражати броньовані цілі зверху. Так РФ намагається переконати свою публіку в тому, що вони мають хоч одну зброю, що працює.

Дрон-камікадзе запускають тільки тоді, коли БПЛА на кшталт "Орлан" виявить ціль і передасть координати. Це додає ЗСУ час на реакцію, доки наводитиметься на ціль. Також на деяких роликах видно, що українські солдати встигають відбігти від дрона, можливо, його добре чути на підльоті до цілі. До того ж бійці кажуть, що збивають такі дрони навіть зі стрілецької зброї.

Водночас ЗС РФ застосовують "Ланцети" проти макетів. На одному з роликів показано знищення Бук-М1, який за характером руйнування є нічим іншим як макетом, а не бойовою одиницею.

[ + – ] Кадри знищення макета ЗРК Бук-М1

Нагадаємо, ЗСУ вже неодноразово збивали російські дрони "Ланцет-3", один із них бійці 28-ї механізованої бригади уразили у серпні. Українські військові навчилися ефективно збивати "Ланцети" так само, як й іранські дрони "Шахід".