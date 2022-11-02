Замість Shahed-136: як російські війська атакують Миколаївську область дронами "Ланцет-3"

Росія активно використовує літальні розвідники і "камікадзе", але їм не вдається завдати значної шкоди ЗСУ.

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Армія Росії завдає ударів по Миколаївській області за допомогою російських дронів-камікадзе "Ланцет-3". Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні за 1 листопада.

Українські військові відзвітували, що у вівторок росіяни атакували позиції ЗСУ у Бериславському та Миколаївському районах, запустивши дрони "Ланцет" із окупованих районів Херсонської області. Внаслідок вибухів жертв немає.

Оперативне командування "Південь" наголошує, що ЗС РФ б'є по українських силах у тилових районах та громадах, розташованих у прифронтовій зоні, з усієї наявної зброї, зокрема використовує БПЛА. Крім дронів-камікадзе, 1 листопада окупанти понад 30 разів запускали розвідувальні безпілотники.

Напередодні, 31 жовтня, російський дрон "Ланцет" атакував ще один об'єкт у районі Миколаєва, що обійшлося без жертв. Владислав Назаров пояснив, що ЗС РФ активно використовують БПЛА, які ведуть розвідку та повертаються на базу, але "Ланцети" також скидають вибухівку.

"Ланцет-3" є модифікацією російського дрону "Куб-БЛА" від компанії ZALA Aero (дочірнє підприємство концерну "Калашников"). Цей БПЛА літає на 40 км, може бути в небі до 1 год. Крейсерська швидкість апарату становить 110 км/год, а при пікіруванні на ціль він розганяється до 300 км/год.

Росіяни оснащують "Ланцет-3" боєголовкою вагою 5 кг, що вибухає під час зіткнення з ціллю, а також фугасним снарядом, що скидається з повітря. Електродвигун і корпус, що нагадує ракету з двома X-подібними, забезпечують високу маневреність, але досить низьку швидкість польоту.

Російські ЗМІ пишуть, що "Ланцет-3" має системи навігації та зв'язку, розташовані в носовій частині. Завдяки вбудованій відеокамері військові можуть використовувати дрон для розвідки. У розпорядженні оператора три системи наведення: оптико-електронна, координатна та комбінована, тому оператори вручну направляють "камікадзе" або ж задають координати цілі для автономного ураження.

ЗСУ вже неодноразово збивали російські дрони "Ланцет-3", один із них бійці 28-ї механізованої бригади вразили у серпні. Військові повідомили, що змогли вивести безпілотник із ладу за допомогою стрілецької зброї.

Росія також активно застосовує іранські дрони-камікадзе, але вже не так успішно. Як відзвітувало Військове командування "Центр", у ніч проти 2 листопада ППО збили над Україною 12 і 13 Shahed-136.