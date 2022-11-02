Збили 12 дронів із 13: українські ППО відбили нічну атаку безпілотників "Shahed-136"

У Київській адміністрації повідомили, що силами ППО та авіації шість ворожих БПЛА було збито на підльоті до столиці.

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Засобами ППО Збройні сили України в ніч з 1 на 2 листопада знищили 12 із 13 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, шість дронів було знищено групами Повітряного командування "Схід", ще шість — збиті в зоні відповідальності ПК "Центр".

"12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожих безпілотників було збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією, а також мобільними вогневими групами Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

[ + – ] ЗСУ знищили 12 ворожих дронів

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що противник атакував Київ іранськими дронами-камікадзе, проте всі шість БПЛА були збиті на підльоті до столиці.

"Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони і підрозділів, які безпосередньо обороняють об'єктів на підступах до столиці знищено 6 "Шахедів", — йдеться в повідомленні адміністрації.

Зазначимо, що цієї ночі в оперативних чатах повідомлялося, що прольоти безпілотників було зафіксовано у Полтавській та Черкаській областях. Однак у столиці повітряну тривогу не оголошували. Це пов'язано з тим, що ворожі дрони не пройшли лінії оборони Київської області.

Раніше повідомлялося, що якщо Збройні сили РФ почнуть застосовувати іранські бойові дрони Arash-2, це може стати переломним моментом у повномасштабній війні в Україні. Оглядачі CNN дійшли такого висновку на підставі того, що Arash-2 здатні нести вп'ятеро більше вибухівки, ніж дрони-камікадзе "Герань-2".

За інформацією телеканалу, Іран має відправити до РФ ще близько 1000 одиниць озброєння, зокрема й додаткові 450 ударних безпілотників для використання у війні проти України. Точна дата передачі іранського озброєння Москві невідома, але західні офіційні особи вважають, що це буде до кінця року.