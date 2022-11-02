Використання Росією дронів Arash-2 може стати переломним моментом у війні, — CNN

Нові іранські БПЛА можуть нести вп'ятеро більше вибухівки, ніж дрони-камікадзе "Герань-2".

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Використання Росією іранських бойових дронів Arash-2 може стати переломним моментом у повномасштабній війні в Україні. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Українська військова розвідка, за даними журналістів, володіє інформацією про те, що Іран найближчим часом відправить Росії понад 200 безпілотників, включно з дронами Arash-2. Озброєння, ймовірно, буде доставлене через Каспійське море.

Безпілотники, як пише CNN, прибудуть у розібраному вигляді, а після того, як вони опиняться на території Росії, їх зберуть, перефарбують і нанесуть російське маркування, як було з дронами-камікадзе Shahed-136, які Кремль перейменував на "Герань-2" .

"Будь-яке застосування Росією безпілотника Arash-2 у війні в Україні може чинити додатковий тиск на і так складну протиповітряну оборону країни. З 13 вересня, коли росіяни вперше застосували ударні безпілотники проти України, сили ППО країни заявляють, що збили понад 300 ударних безпілотників. але десяткам вдалося вразити цілі та зруйнувати життєво важливу енергетичну інфраструктуру", — зазначають журналісти у своєму матеріалі.

Крім того, як пише CNN, використання Росією іранських дронів Arash-2 може стати переломним моментом у повномасштабній війні. Це пов'язано з тим, що безпілотники здатні нести вп'ятеро більше вибухівки, ніж дрони-камікадзе "Герань-2".

Варто зазначити, що 1 листопада телеканал CNN повідомляв про надання Росії нової військової допомоги від Ірану. За даними журналістів, найближчим часом ісламська країна відправить до РФ близько 1000 одиниць озброєння, серед яких будуть балістичні ракети класу "земля-земля" та безпілотники.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що Україна не має ефективної протиракетної системи, яка дозволить збивати іранські балістичні ракети з дальністю застосування від 300 до 700 кілометрів.