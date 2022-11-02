Использование Россией дронов Arash-2 может стать переломным моментом в войне, — CNN

Новые иранские БПЛА могут нести в пять раз больше взрывчатки, чем дроны-камикадзе "Герань-2".

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Использование Россией иранских боевых дронов Arash-2 может стать переломным моментом в полномасштабной войне в Украине. Об этом говорится в материале CNN.

Украинская военная разведка, по данным журналистов, владеет информацией о том, что Иран в ближайшее время отправит России более 200 беспилотников, включая дроны Arash-2. Вооружение, вероятно, будет доставлено через Каспийское море.

Беспилотники, как пишет CNN, прибудут в разобранном виде, а после того, как они окажутся на территории России, их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, как было с дронами-камикадзе Shahed-136, которые Кремль переименовал в "Герань-2".

"Любое применение Россией беспилотника Arash-2 в войне в Украине может оказать дополнительное давление на и без того сложную противовоздушную оборону страны. С 13 сентября, когда россияне впервые применили ударные беспилотники против Украины, силы ПВО страны заявляют, что сбили более 300 ударных беспилотников — но десяткам удалось поразить цели и разрушить жизненно важную энергетическую инфраструктуру", — отмечают журналисты в своем материале.

Более того, как пишет CNN, использование Россией иранских дронов Arash-2 может стать переломным моментом в полномасштабной войне. Это связано с тем, что беспилотники способны нести в пять раз больше взрывчатки, чем дроны-камикадзе "Герань-2".

Стоит отметить, что 1 ноября телеканал CNN сообщал о предоставлении России новой военной помощи от Ирана. По данным журналистов, в ближайшее время исламская страна отправит в РФ около 1000 единиц вооружения, среди которого будут баллистические ракеты класса "земля-земля" и беспилотники.

В Командовании Воздушных сил ВСУ предупредили, что у Украины нет эффективной противоракетной системы, которая позволит сбивать иранские баллистические ракеты с дальностью применения от 300 до 700 километров.