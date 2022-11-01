"Нет защиты против них": РФ разместит иранские ракеты к северу от Украины, – Игнат (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, сегодня у Украины нет средств ПРО, которые позволяют сбивать баллистические ракеты.

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Российская Федерация хочет разместить баллистические ракеты иранского производства на северной границе Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"300 км одна ракета, другая ракета –– 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", –– прокомментировал Игнат.

Речь идет о вооружении, которое Иран готовится отправить в Россию. Среди прочего, речь идет о баллистических ракетах малой дальности класса "земля-земля".

"Вероятно они будут доставлены на Север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине", –– объяснял Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, сбивать такие ракеты теоретически можно, однако на сегодняшний день в Украине нет средств противоракетной обороны.

"Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем на вооружении", –– подчеркнул он.

Также, по его словам, Россия намерена приобрести у Ирана баллистические ракеты типа "Искандер-М", которые уже есть на вооружении ВС РФ.

Напомним, в октябре The Washington Post рассказал, что Иран готовится тайно передать РФ баллистические ракеты и ударные беспилотники. Речь идет о Fateh 110 и Zolfaghar.