Иран готов передать России баллистические ракеты для войны с Украиной, — СМИ

По информации журналистов, в Иране уже приступили к производству первой партии ракет класса "земля-земля", которыми Россия планирует атаковать украинских военных и мирных жителей.

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Иран готовится тайно передать России баллистические ракеты и ударные беспилотники. Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает The Washington Post.

Речь идет о передаче ВС Российской Федерации ракеты "Fateh 110" и "Zolfaghar". Это — оперативно-тактические мобильные комплексы. Ракеты могут лететь на максимальную дистанцию ​​300 и 700 км.

По источникам журналистов, представители оборонных ведомств обеих стран договорились об этом еще в сентябре. А 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для завершения соглашений по дополнительным поставкам оружия.

По состоянию на сегодня в Иране уже приступили к производству первой партии ракет в рамках этого соглашения.

Источники издания отметили, что Иран также готовит новые поставки дронов в РФ, в том числе десятки беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136. Кроме того, иранские инструкторы посетили оккупированные Россией территории Украины, чтобы научить россиян пользоваться дронами.

Washington Post также утверждает, что с информацией о договоренности Ирана и РФ о поставках ракет уже предупреждены руководства США и Украины. Нужные сведенья передала разведка одной из дружественных стран.

Журналисты также на правах анонимности поговорили с представителями системы безопасности США. Респонденты считают, что такие поставки помогут компенсировать резкое истощение российских запасов оружия, которое ускорилось в последние дни.

Напомним, ранее росСМИ написали о заказе ВС РФ новых иранских дронов-камикадзе Arash-2. По данным российских военкоров, Москва закупила у Тегерана беспилотники с более крупными боеголовками, чем у дронов Shahed-136. Arash-2 называют новинкой иранского ВПК.

А накануне, 15 сентября, советник городского главы Киева Юрий Зозуля рассказал о том, что город надежно закрыт "куполом", который защищает столицу от ракетных атак ВС РФ. Антидроновые системы работают по принципу сот мобильной связи и защищают объекты критической инфраструктуры в украинской столице.