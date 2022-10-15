В разы мощнее "шахидов": росСМИ пишут о заказе ВС РФ новых иранских дронов-камикадзе Arash-2

По данным российских военкоров, Москва закупила у Тегерана беспилотники с более крупными боеголовками, чем у дронов Shahed-136. Arash-2 называют новинкой иранского ВПК.

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Россия и Иран заключили контракт на поставку новых дронов-камикадзе Arash-2. Об этом сообщают российские военкоры со ссылкой на иранские источники.

Москва заказала у Тегерана беспилотники с более крупными боеголовками по сравнению с "мопедами" Shahed-136. Новый БПЛА может поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Источники отмечают, что Arash-2 — это фактически новинка иранского ВПК. Его создали недавно для поражения целей на территории Израиля.

""Араш-2" буквально представляет собой крылатую ракету "на минималках", однако с меньшей скоростью полета, позволяющей дрону барражировать над целью", — отмечают военкоры.

Количество дронов на вооружении иранской армии пока неизвестно. Беспилотник может в автоматическом режиме наводится на радиолокаторы. Не исключается возможность их выпуска на заводах в России.

[ + – ] Командующий сухопутными войсками Ирана отмечал, что Arash-2 сделали для "уничтожения" Израиля

Arash-2 — это улучшенная версия БПЛА Arash-1, их уже передали сухопутным войскам иранской армии, говорил в сентябре бригадный генерал Киомарс Хейдари.

Иранский командующий также отмечал, что Arash-2 сделали специально для "уничтожения" Израиля — поражения городов Тель-Авива и Хайфы.

Напомним, что оперативное командование "Юг" ранее подсчитало примерные запасы иранских дронов на вооружении российской армии. Общие запасы оцениваются от 300 до 2,5 тысяч дронов-камикадзе.

Российские оккупанты запустили беспилотники Shahed-136 в Киевскую область, пострадавших и погибших из-за этой атаки не было.

В начале октября Киевскую область также атаковали БПЛА Shahed-136. Беспилотники прилетели в Белую Церковь — там насчитали минимум 6 взрывов.