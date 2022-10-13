ВС РФ атаковали Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136 (фото, видео)

Как минимум три прилета зафиксировано на территории Бучанского района.

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В четверг утром, 13 октября, российские войска дронами-камикадзе Shahed-136 атаковали Киевскую область. Эту информацию подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

По его словам, оккупанты дронами-камикадзе Shahed-136 атаковали одну из громад Киевской области. На месте прилетов вражеских беспилотников, как отметил Кулеба, работают подразделения ГСЧС.

Глава поселка Макаров Вадим Токар подтвердил, что дроны-камикадзе Shahed-136 ударили по территории его громады. В период с 05:12 по 05:35 было зафиксировано несколько прилетов.

По предварительной информации, как сообщал Вадим Токар, пострадавших и погибших в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 не было. Поселковый глава также призывал граждан оставаться в укрытиях и не публиковать в соцсетях кадры с последствиями ударов ВС РФ.

[ + – ] ВС РФ атаковали Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136

Руководитель Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов подтвердил, что оккупационные войска, используя дроны-камикадзе Shahed-136, атаковали одну из громад Бучанского района. По его словам, во время воздушной тревоги было зафиксировано три прилета — ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры, в результате чего возникли пожары.

"По предварительным данным, потерпевших нет. На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов", — говорится в сообщении Андрея Небытова.

[ + – ] ВС РФ атаковали Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136

Стоит отметить, что ВС РФ атаковали украинские города дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 13 октября. Во время вечерней воздушной атаки российских захватчиков под удар попали четыре региона Украины — Киевская, Черкасская, Житомирская и Винницкая область. Местные СМИ в ходе атаки дронами-камикадзе Shahed-136 сообщали об успешной работе систем ПВО, которым удавалось сбивать вражеские беспилотники.

Также сообщалось, что в начале октября ВС РФ атаковали Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Прилеты вражеских беспилотников были зафиксированы в Белой Церкви — местные власти насчитали как минимум шесть взрывов после ударов БПЛА.