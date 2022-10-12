Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе: какие регионы пострадали (фото, видео)

Во время вечерней воздушной атаки российских оккупантов под удар попали четыре региона Украины. Во всех этих областях результативно сработала система ПВО.

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Вечером 12 октября ВС РФ атаковали Киевскую, Винницкую и Житомирскую области дронами-камикадзе. Об этом сообщили главы пострадавших областей, а также ряд местных Телеграм-каналов.

Об атаке Винницкой области сообщил глава областной государственной администрации Сергей Борзов в своем Телеграм-канале. По его словам, около 17:30 в воздушном пространстве области силы ПВО уничтожили два иранских дрона.

[ + – ] Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе Фото: Сергей Борзов/ Telegram

В свою очередь глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в своем официальном Телеграм-канале о том, что сили ПВО уничтожили над регионом неопознанный летальный аппарат. Более подробную информацию глава области пообещал предоставить после того, как со сбитой техникой российских оккупантов поработают наши специалисты.

Кроме того, ряд Телеграм-каналов написал о том, что звуки взрывов были слышны и в Киевской области. СМИ предположили, что украинская ПВО "сработала" именно по иранским дронам, которыми российские военные пытались атаковать регион.

Взрывы были также слышны и в Черкасской области. Позже глава Черкасской ОГА Игорь Табурец подтвердил успешную работу ПВО в регионе. По его словам, на месте падения вражеской техники сейчас работают саперы. Люди во время воздушной атаки противника не пострадали.

Напомним, ранее ВСУ захватили редкий российский дрон "Тахион". Эти беспилотники оборудованы оптическими и инфракрасными камерами, которые позволяют круглосуточно выслеживать и атаковать украинские войска.

Кроме того, недавно ВСУ сбили секретный российский дрон "Картограф". Он оснащен 12 камерами для ведения круглосуточной разведки и создания карт местности. По данным проекта Oryx, который документирует потери России, с февраля украинским военным удалось уничтожить или захватить минимум 8 таких беспилотников.