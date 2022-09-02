Украинские военные сбили секретный беспилотник "Картограф" с 12 объективами (фото)

БПЛА предназначен для создания карт местности. Для этого на него устанавливают 80-мегапиксельные камеры.

ВСУ сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф", который имеет камеру с 12 объективами. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

Украинские средства противовоздушной обороны 2 сентября сбили над Николаевской области редкий беспилотник "Картограф". БПЛА входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро". На сбитом аппарате находилась камера с 12 объективами. Назначение БПЛА — создание планов местности.

[ + – ] Объективы камер на сбитом "Картографе"

В Командовании отмечают, что российские войска пытаются проводить разведку южных регионов Украины практически каждый день.

Как отмечают на "Милитарном", "Картограф" часто путают с другим российским БПЛА "Орлан-10" из-за внешней схожести. Однако предназначения беспилотников разные — "Картограф" предназначен для проведения панорамной фото и видео съемки с возможностью передачи данных на пункт управления в онлайн режиме. При этом "Картограф" можно использовать и для корректировки огня.

Сбитый беспилотник изготавливается компанией "АФМ-Серверс". Полет управляются системой автоматического управления PteRoBot. Модель была секретно разработана для ФСБ России. Официальное название комплекса "Птеро-СМ". Он имел 80-мегапиксельные камеры и тепловизор. Он замечен в использовании на Донбассе с 2014 года, а также в Сирии. Однако на данный момент его характеристики неизвестны.

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