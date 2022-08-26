Литва закупит для ВСУ 37 дронов-камикадзе Warmate: потратят 1 миллион евро
Что известно об ударных БПЛА польского производства.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в соцсетях о том, что государство собирается купить более 30-ти беспилотников и передать их ВСУ.
В Литве была запущена кампания "LegionOfBoom". Инициатором стал журналист Андрюс Тапинас. Кампания стартовала перед днем Независимости Украины, и в итоге Тапинасу удалось собрать более 1,5 млн евро.
"Сегодня в Польше провели переговоры с заместителем министра внутренних дел Вилюсом Семешка. За 1 млн евро мы получим 37 беспилотников-камикадзе Warmate от польского производителя WB group и передадим их Украине.
Я рассчитывал на 25, но удалось договориться о 27-ми и еще 10-ти от польского производителя, оказавшего поддержку Украине. Супер!
Теперь осталось покончить с формальностями, подписать контракт с МИД и перечислить им миллион евро", — написал журналист в Фейсбуке.
Позже в Твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что часть средств, собранная жертвователями, а именно 1 млн евро, будет израсходована на покупку 37-ми БПЛА Warmate.
Технические характеристики Warmate
Беспилотник выполнен в форм-факторе высокоплана. Запускается он с контейнерной пусковой установки, а в движение при полете приводится электродвигателем.
- Радиус применения: 10 км
- Продолжительность полета: 30 мин.
- Максимальная скорость: 150 км/ч
- Максимальная высота полета: 500 м
- Максимальная взлетная масса: 4 кг
В качестве полезной нагрузки боевой дрон может нести боеголовки с 800 г взрывчатого вещества. Управляется БПЛА автоматически. Если он не сработал, то его можно вернуть в точку пуска. Также предусмотрена возможность отмены удара.
Согласно данным Википедии, ударный БПЛА может оснащаться осколочно-фугасными, кумулятивными, термобарическими боеголовками.
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