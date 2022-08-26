Литва закупить для ЗСУ 37 дронів-камікадзе Warmate: витратить 1 мільйон євро
Що відомо про ударні БПЛА польського виробництва.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у соцмережах про те, що держава збирається купити понад 30 безпілотників і передати їх ЗСУ.
У Литві було запущено кампанію "LegionOfBoom". Ініціатором став журналіст Андрюс Тапінас. Кампанія стартувала перед днем Незалежності України, і в результаті Тапінасу вдалося зібрати понад 1,5 млн. євро.
"Сьогодні у Польщі провели переговори із заступником міністра внутрішніх справ Вілюсом Семешком. За 1 млн євро ми отримаємо 37 безпілотників-камікадзе Warmate від польського виробника WB group і передамо їх Україні.
Я розраховував на 25, але вдалося домовитися про 27 і ще 10 від польського виробника, який надав підтримку Україні. Супер!
Тепер залишилося покінчити з формальностями, підписати контракт із МЗС та перерахувати їм мільйон євро", — написав журналіст у Фейсбуці.
Пізніше в Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас підтвердив, що частину коштів, зібрану жертвувальниками, а саме 1 млн євро, буде витрачено на купівлю 37 БПЛА Warmate.
Технічні характеристики Warmate
Безпілотник виконаний у форм-факторі високоплана. Запускається він з контейнерної пускової установки, а рух у польоті здійснюється за допомогою електродвигуна.
- Радіус застосування: 10 км.
- Тривалість польоту: 30 хв.
- Максимальна швидкість: 150 км/год
- Максимальна висота польоту: 500 м
- Максимальна злітна вага: 4 кг
Як корисне навантаження бойовий дрон може нести боєголовки з 800 г вибухової речовини. Керується БПЛА автоматично. Якщо він не спрацював, його можна повернути в точку пуску. Також передбачено можливість скасування удару.
За даними Вікіпедії, ударний БПЛА може оснащуватися осколково-фугасними, кумулятивними, термобаричними боєголовками.
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