Литва закупить для ЗСУ 37 дронів-камікадзе Warmate: витратить 1 мільйон євро

Що відомо про ударні БПЛА польського виробництва.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у соцмережах про те, що держава збирається купити понад 30 безпілотників і передати їх ЗСУ.

У Литві було запущено кампанію "LegionOfBoom". Ініціатором став журналіст Андрюс Тапінас. Кампанія стартувала перед днем Незалежності України, і в результаті Тапінасу вдалося зібрати понад 1,5 млн. євро.

"Сьогодні у Польщі провели переговори із заступником міністра внутрішніх справ Вілюсом Семешком. За 1 млн євро ми отримаємо 37 безпілотників-камікадзе Warmate від польського виробника WB group і передамо їх Україні.

Я розраховував на 25, але вдалося домовитися про 27 і ще 10 від польського виробника, який надав підтримку Україні. Супер!

Тепер залишилося покінчити з формальностями, підписати контракт із МЗС та перерахувати їм мільйон євро", — написав журналіст у Фейсбуці.

Пізніше в Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас підтвердив, що частину коштів, зібрану жертвувальниками, а саме 1 млн євро, буде витрачено на купівлю 37 БПЛА Warmate.

Технічні характеристики Warmate

Безпілотник виконаний у форм-факторі високоплана. Запускається він з контейнерної пускової установки, а рух у польоті здійснюється за допомогою електродвигуна.

Радіус застосування: 10 км.

Тривалість польоту: 30 хв.

Максимальна швидкість: 150 км/год

Максимальна висота польоту: 500 м

Максимальна злітна вага: 4 кг

Як корисне навантаження бойовий дрон може нести боєголовки з 800 г вибухової речовини. Керується БПЛА автоматично. Якщо він не спрацював, його можна повернути в точку пуску. Також передбачено можливість скасування удару.

За даними Вікіпедії, ударний БПЛА може оснащуватися осколково-фугасними, кумулятивними, термобаричними боєголовками.

Раніше ми повідомляли про те, що захисникам України передадуть 100 дронів Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2.