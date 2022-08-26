ЗСУ отримають 100 дронів Autel EVO II 640T за 25 млн грн: у чому їхня особливість

З кожним місяцем волонтерам стає все важче купувати безпілотники, яких військові дуже потребують.

Волонтери придбали для Збройних Сил України 100 безпілотників Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2. Про це телеведучий та волонтер Притула розповів на своєму Telegram-каналі.

Купівля сотні квадрокоптерів, оснащених тепловізорами, коштувала фонду 25,2 млн грн. Близько половини цих коштів блогер Ігор Лаченков надав після збору на День Незалежності.

За словами Сергія Притули, з кожним місяцем здійснювати такі угоди стає все важче: нехай пожертвування продовжують надходити в стабільному темпі, але підвищення курсу долара призвело до підвищення цін на всі товари, необхідні військовим. Водночас підрозділи ЗСУ продовжують просити про допомогу та надсилати запити на різноманітну техніку.

"Але українці в тилу гідні своїх захисників! І за цією партією в 100 квадрокоптерів Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2 стоять десятки тисяч людей, які своїми коштами зробили це можливим!" — прокоментував засновник фонду.

[ + – ] Сергій Притула з дронами Фото: Telegram

Волонтер додав, що зараз фонд укладає контракт на закупівлю приладів нічного бачення, за якими вишикувалася велика черга. Загальну вартість партії оцінили приблизно 325 тис. євро.

Раніше писали, що СБУ використовує Autel EVO II Dual 640T для знищення окупантів. Захисники України цінують цей комерційний квадрокоптер за 8К-камеру, наявність тепловізора та захисту від систем радіоелектронної боротьби. Народні умільці також переробляють БПЛА, щоб він міг скидати гранати на супротивників.

Основні характеристики Autel EVO II Dual 640T

Максимальна швидкість польоту: 68 км/год

Час польоту: до 40 хв.

Радіус дії: 25 км, є функція автопілота

Місткість акумулятора: 7100 мАг

Вантажопідйомність: 400 г

Вага: 1,15 кг

Напередодні фонд "Повернись живим" купив для ЗСУ 100 безпілотників DJI Mavic 3 за 14,1 млн грн. Апарати допоможуть військовим вишукувати російських військових та бойову техніку для подальшого знищення.