ВСУ получат 100 дронов Autel EVO II 640T за 25 млн грн: в чем их особенность

C каждым месяцем волонтерам становится все труднее покупать беспилотники, в которых военные очень нуждаются.

Волонтеры приобрели для Вооруженных сил Украины 100 беспилотников Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2. Об этом телеведущий и волонтер Притула рассказал на своем Telegram-канале.

Покупка сотни квадрокоптеров, оснащенных тепловизорами, обошлась фонду в 25,2 млн грн. Примерну половину этих средств блогер Игорь Лаченков предоставил после сбора на День Независимости.

По словам Сергея Притулы, с каждым месяцем совершать подобные сделки становится все труднее: пусть пожертвования продолжают поступать в стабильном темпе, но повышениек курса доллара привел к повышению цен на все товары, необходимые военным. При этом подразделения ВСУ продолжают просить о помощи и отправлять запросы на разнообразную технику.

"Но украинцы в тылу достойны своих защитников! И за этой партией в 100 квадрокоптеров Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2 стоят десятки тысяч людей, которые своими средствами сделали это приобретение возможным!", — прокомментировал основатель фонда.

[ + – ] Сергей Притула с дронами Фото: Telegram

Волонтер добавил, что сейчас фонд заключает контракт на закупку приборов ночного видения, за которыми выстроилась большая очередь. Общую стоимость партии оценили примерно в 325 тыс. евро.

Ранее писали, что СБУ использует Autel EVO II Dual 640T для уничтожения оккупантов. Защитники Украины ценят этот коммерческий квадрокоптер за 8К-камеру, наличие тепловизора и защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Народные умельцы также переделывают БПЛА, чтобы он мог сбрасывать гранаты на противников.

Основные характеристики Autel EVO II Dual 640T

Максимальная скорость полета: 68 км/ч

Время полета: до 40 мин.

Радиус действия: 25 км, есть функция автопилота

Емкость аккумулятора: 7100 мАч

Грузоподъемность: 400 г

Вес: 1,15 кг

Накануне фонд "Повернись живым" купил для ВСУ 100 беспилотников DJI Mavic 3 за 14,1 млн грн. Аппараты помогут военным выискивать российских военных и боевую технику для дальнейшего уничтожения.