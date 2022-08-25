Российским войскам не скрыться: ВСУ получат 100 дронов DJI Mavic 3 на сумму $14 млн

БПЛА оснащены передовой камерой, способной передавать 4К-видео на расстояние до 15 км.

Фонд "Повернись живим" купил для Вооруженных сил Украины сотню квадрокоптеров DJI Mavic 3. Волонтеры поделились новым достижением в Facebook.

Стоимость новой партии дронов составила 14 141 800 грн — это самая крупная покупка Фонда, хотя за последние полгода он приобрел для ВСУ 3043 беспилотника, потратив в общей сложности 614 430 948 грн. Пресс-служба отметила, что совсем скоро летательные аппараты будут помогать аэроразведчикм ВСУ искать российских военных, их позиции и боевую технику, а затем эффективно их уничтожать.

"В этом огромная заслуга тысяч неравнодушных украинцев и людей из-за границы, ежедневно поддерживающих нашу армию деньгами, чтобы внести свой вклад в победу", — подчеркивается в посте.

[ + – ] Инструктор по БПЛА Вера Моисеенко с дронами DJI Mavic 3 Фото: Facebook

Mavic 3 — это коммерческий квадрокоптер, одна из новейших моделей китайской компании DJI, ведь вышла на рынок только в 2021 году. Он хорошо подходит для разведки благодаря очень тихим винтам и датчикам, фиксирующим препятствия на расстоянии до 200 м. Кроме того, дрон оснащен камерой, способной снимать видео в формате 4К, а также тепловизором для ночной съемки.

Основные характеристики DJI Mavic 3

Максимальная скорость: 75 км/ч

Скорость набора высоты: 5 м/с

Максимальная высота: 6 км

Время полета: 31 мин.

Радиус дистанционного управления: 5 км

Передача видео: 15 км

Взлетная масса: 905 г

Аккумулятор: 5000 мАч

DJI Mavic 3 входит в список самых популярных коммерческих дронов, используемых ВСУ. Они обладают несколько худшими качествами, нежели военные модели, однако стоят гораздо дешевле и помогают многим подразделениям следить за противником с воздуха, обеспечивая решающее преимущество на поле боя.

Недавно фонд Сергея Притулы также передал украинским разведчикам 50 дронов DJI Mavic 3 общей стоимостью около €128 тыс. Стоит отметить, стоимость одного такого БПЛА в Украине составляет более 100 тысяч грн.