Російським військам не втекти: ЗСУ отримають 100 дронів DJI Mavic 3 на суму $14 млн
БПЛА оснащені передовою камерою, здатною передавати 4К-відео на відстань до 15 км.
Фонд "Повернись живим" купив для Збройних Сил України сотню квадрокоптерів DJI Mavic 3. Волонтери поділилися новим досягненням у Facebook.
Вартість нової партії дронів склала 14 141 800 грн — це найбільша купівля фонду, хоча за останні пів року він придбав для ЗСУ 3 043 безпілотники, витративши загалом 614 430 948 грн. Пресслужба зазначила, що незабаром літальні апарати допомагатимуть аеророзвідникам ЗСУ шукати російських військових, їхні позиції та бойову техніку, а потім ефективно їх знищувати.
"У цьому величезна заслуга тисяч небайдужих українців і людей з-за кордону, які щодня підтримують нашу армію грошима, щоб зробити свій внесок у перемогу", — наголошується в пості.
Mavic 3 — це комерційний квадрокоптер, одна з найновіших моделей китайської компанії DJI, адже вийшла на ринок лише у 2021 році. Він добре підходить для розвідки завдяки дуже тихим гвинтам та датчикам, що фіксують перешкоди на відстані до 200 м. Крім того, дрон оснащений камерою, здатною знімати відео у форматі 4К, а також тепловізором для нічної зйомки.
Основні характеристики DJI Mavic 3
- Максимальна швидкість: 75 км/год
- Швидкість набору висоти: 5 м/с
- Максимальна висота: 6 км
- Час польоту: 31 хв.
- Радіус дистанційного керування: 5 км
- Відео: 15 км
- Злітна маса: 905 г
- Акумулятор: 5000 мАг
DJI Mavic 3 входить до списку найпопулярніших комерційних дронів, що використовуються ЗСУ. Вони мають дещо гірші якості, ніж військові моделі, проте коштують набагато дешевше і допомагають багатьом підрозділам стежити за супротивником з повітря, забезпечуючи вирішальну перевагу на полі бою.
Нещодавно фонд Сергія Притули також передав українським розвідникам 50 дронів DJI Mavic 3 загальною вартістю близько €128 тис. Варто зазначити, що вартість одного такого БПЛА в Україні становить понад 100 тисяч грн.