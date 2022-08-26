Карманные дроны Black Hornet для ВСУ: зачем военным БПЛА размером с игрушку (видео)
Благодаря своим размерам аппарат может незаметно передавать высококачественное видео даже из зданий.
Норвегия с Великобританий решили передать Украине миниатюрные разведывавтельные дроны Teledyne Flir Black Hornet. Фокус выяснил подробные характеристики и особенности этих беспилотных летательных аппаратов.
Как рассказало правительство Великобритании на официальном сайте, Teledyne Flir Black Hornet разработали специально для ведения боевых действий в городах и других населенных пунктах. По своей конструкции аппараты напоминают вертолеты, но солдаты могут без труда носить дроны в кармане, ведь они занимают меньше места, чем среднестатистический современный смартфон: габариты составляют 10х2,5 см, а вес — всего 32 г. Благодаря компактным размером они способны летать даже внутри помещений. Разработчики обещают лучшую визуальную маскировку и почти бесшумное перемещение. Black Hornet просты в освоении, — чтобы научиться управлять ими, достаточно всего 20-ти минут.
При помощи камер дрон передает видео с разрешением 640х480 точек и снимки с разрешением 1600х1200 пикс. Имея доступ к изображению местности, сухопутным войскам будет проще вести боевые действия. Ночью БПЛА переключается на тепловизор и при необходимости включает встроенный светодиодный фонарик. Данные передаются по зашифрованному каналу связи в пределах 2 км, кроме того, записываются на SD-карты.
Оператор может вручную управлять дроном при помощи пульта или же проложить маршрут, ориентируясь на несколько контрольных точек. Каждой контрольной точке оператор может присвоить отдельную задачу, которую должен будет выполнить БПЛА. В случае потери соединения, дрон Black Hornet вернется на точку старта, руководствуясь навигацией по GPS.
Технические характеристики дрона Black Hornet
- Диаметр винта: 123 см
- Время полета: до 25 мин.
- Максимальная скорость: 21 км/ч
- Допустимая скорость ветра: 77 м/с
- Температурный режим: от -10 до +43 градусов Цельсия
БПЛА Black Hornet впервые были выпущены норвежской компанией Prox Dynamics. В 2016 году компанию выкупила FLIR Systems, которую в мае 2021-го приобрела Teledyne.
Cтоимость стандартного комплекта составляет около $195 тыс. Он включает 2 карманных дрона, зарядную станцию, планшет и контроллер, все вместе весит около 1,3 кг.
Ранее писали, что Великобритания и Норвегия отправят ВСУ дроны Black Hornet на сумму $9,26 млн. Норвежское министерство обороны анонсировало поставку дронов 24 августа, в День независимости Украины.
Недавно ВСУ впервые показали в действии нидерландский дрон DeltaQuad с вертикальным взлетом и посадкой. Такие БПЛА украинские военные получили от фонда Сергея Притулы и Мирового Конгресса Украинцев.