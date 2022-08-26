Карманные дроны Black Hornet для ВСУ: зачем военным БПЛА размером с игрушку (видео)

Благодаря своим размерам аппарат может незаметно передавать высококачественное видео даже из зданий.

Норвегия с Великобританий решили передать Украине миниатюрные разведывавтельные дроны Teledyne Flir Black Hornet. Фокус выяснил подробные характеристики и особенности этих беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказало правительство Великобритании на официальном сайте, Teledyne Flir Black Hornet разработали специально для ведения боевых действий в городах и других населенных пунктах. По своей конструкции аппараты напоминают вертолеты, но солдаты могут без труда носить дроны в кармане, ведь они занимают меньше места, чем среднестатистический современный смартфон: габариты составляют 10х2,5 см, а вес — всего 32 г. Благодаря компактным размером они способны летать даже внутри помещений. Разработчики обещают лучшую визуальную маскировку и почти бесшумное перемещение. Black Hornet просты в освоении, — чтобы научиться управлять ими, достаточно всего 20-ти минут.

[ + – ] БПЛА Teledyne Flir Black Hornet Фото: Teledyne FLIR Defense

При помощи камер дрон передает видео с разрешением 640х480 точек и снимки с разрешением 1600х1200 пикс. Имея доступ к изображению местности, сухопутным войскам будет проще вести боевые действия. Ночью БПЛА переключается на тепловизор и при необходимости включает встроенный светодиодный фонарик. Данные передаются по зашифрованному каналу связи в пределах 2 км, кроме того, записываются на SD-карты.

[ + – ] Пульт управления Teledyne Flir Black Hornet Фото: Teledyne FLIR Defense

Оператор может вручную управлять дроном при помощи пульта или же проложить маршрут, ориентируясь на несколько контрольных точек. Каждой контрольной точке оператор может присвоить отдельную задачу, которую должен будет выполнить БПЛА. В случае потери соединения, дрон Black Hornet вернется на точку старта, руководствуясь навигацией по GPS.

Технические характеристики дрона Black Hornet

Диаметр винта: 123 см

Время полета: до 25 мин.

Максимальная скорость: 21 км/ч

Допустимая скорость ветра: 77 м/с

Температурный режим: от -10 до +43 градусов Цельсия

БПЛА Black Hornet впервые были выпущены норвежской компанией Prox Dynamics. В 2016 году компанию выкупила FLIR Systems, которую в мае 2021-го приобрела Teledyne.

Cтоимость стандартного комплекта составляет около $195 тыс. Он включает 2 карманных дрона, зарядную станцию, планшет и контроллер, все вместе весит около 1,3 кг.

Ранее писали, что Великобритания и Норвегия отправят ВСУ дроны Black Hornet на сумму $9,26 млн. Норвежское министерство обороны анонсировало поставку дронов 24 августа, в День независимости Украины.

Недавно ВСУ впервые показали в действии нидерландский дрон DeltaQuad с вертикальным взлетом и посадкой. Такие БПЛА украинские военные получили от фонда Сергея Притулы и Мирового Конгресса Украинцев.