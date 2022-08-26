Кишенькові дрони Black Hornet для ЗСУ: навіщо військовим БПЛА з розміром як іграшка (відео)

Завдяки своїм розмірам апарат може непомітно передавати високоякісне відео навіть із будівель.

Норвегія з Великобританією вирішили передати Україні мініатюрні розвідувальні дрони Teledyne Flir Black Hornet. Фокус з'ясував докладні характеристики та особливості цих безпілотних літальних апаратів.

Як розповів уряд Великобританії на офіційному сайті, Teledyne Flir Black Hornet розробили спеціально для ведення бойових дій у містах та інших населених пунктах. За своєю конструкцією апарати нагадують вертольоти, але солдати можуть легко носити дрони в кишені, адже вони займають менше місця, ніж середньостатистичний сучасний смартфон: габарити складають 10х2,5 см, а вага — всього 32 г. Завдяки компактним розміром вони здатні літати навіть усередині приміщень. Розробники обіцяють найкраще візуальне маскування та майже безшумне переміщення. Black Hornet прості в освоєнні, щоб навчитися керувати ними, достатньо всього 20 хвилин.

[ + – ] БПЛА Teledyne Flir Black Hornet Фото: Teledyne FLIR Defense

За допомогою камер дрон передає відео з розширенням 640х480 пікселів і знімки з розширенням 1600х1200 пікселів. Маючи доступ до зображення місцевості, сухопутним військам буде легше вести бойові дії. Вночі БПЛА перемикається на тепловізор і за потреби включає вбудований світлодіодний ліхтарик. Дані передаються зашифрованим каналом зв'язку в межах 2 км, крім того, записуються на SD-карти.

[ + – ] Пульт керування Teledyne Flir Black Hornet Фото: Teledyne FLIR Defense

Оператор може вручну керувати дроном за допомогою пульта або прокласти маршрут, орієнтуючись на кілька контрольних точок. Кожній контрольній точці оператор може надати окреме завдання, яке повинен буде виконати БПЛА. У разі втрати з'єднання дрон Black Hornet повернеться на точку старту, керуючись навігацією по GPS.

Технічні характеристики дрона Black Hornet

Діаметр гвинта: 123 см

Час польоту: до 25 хв

Максимальна швидкість: 21 км/год

Допустима швидкість вітру: 77 м/с

Температурний режим: від -10 до +43 градусів

БПЛА Black Hornet вперше випустила норвезька компанія Prox Dynamics. У 2016 році компанію викупила FLIR Systems, яку у травні 2021 придбала Teledyne.

Вартість стандартного комплекту становить близько $195 тис. Він включає 2 кишенькові дрони, зарядну станцію, планшет і контролер, все разом важить близько 1,3 кг.

Раніше писали, що Великобританія та Норвегія відправлять ЗСУ дрони Black Hornet на суму $9,26 млн. Норвезьке міністерство оборони анонсувало постачання дронів 24 серпня, у День Незалежності України.

Нещодавно ЗСУ вперше показали у дії нідерландський дрон DeltaQuad з вертикальним зльотом та посадкою. Такі БПЛА українські військові отримали від фонду Сергія Притули та Світового Конгресу українців.