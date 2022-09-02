Українські військові збили секретний безпілотник "Картограф" із 12 об'єктивами (фото)

БПЛА призначений для створення карт місцевості. Для цього на нього встановлюють 80-мегапіксельні камери.

ЗСУ збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф", який має камеру із 12 об'єктивами. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил України.

Українські засоби протиповітряної оборони 2 вересня збили над Миколаївщиною рідкісний безпілотник "Картограф". БПЛА входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро". На збитому апараті була камера з 12 об'єктивами. Призначення БПЛА — створення планів території.

[ + – ] Об'єктиви камер на збитому картографі

У Командуванні наголошують, що російські війська намагаються проводити розвідку південних регіонів України практично щодня.

Як зазначають на "Мілітарному", "Картограф" часто плутають з іншим російським БПЛА "Орлан-10" через зовнішню схожість. Однак призначення безпілотників різні — "Картограф" призначений для проведення панорамної фото- та відеозйомки з можливістю передачі даних на пункт управління в онлайн режимі. При цьому Картограф можна використовувати і для коригування вогню.

Збитий безпілотник виготовляється компанією "АФМ-Серверс". Політ керується системою автоматичного керування PteRoBot. Модель таємно розробили для ФСБ Росії. Офіційна назва комплексу "Птеро-СМ". Він мав 80-мегапіксельні камери та тепловізор. Його помітили у використанні на Донеччині з 2014 року, а також у Сирії. Однак наразі його характеристики невідомі.

Нагадаємо, Литва закупить для українських військових 37 дронів-камікадзе Warmate — на це піде 1 мільйон євро.

Раніше Фокус з'ясовував, навіщо ЗСУ кишенькові дрони Black Hornet.