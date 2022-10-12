Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе: які регіони постраждали (фото, відео)

Під час вечірньої повітряної атаки російських окупантів під удар потрапили чотири регіони України. У всіх цих сферах результативно спрацювала система ППО.

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Увечері 12 жовтня ЗС РФ атакували Київську, Вінницьку та Житомирську області дронами-камікадзе. Про це повідомили глави постраждалих областей, а також низка місцевих телеграм-каналів.

Про атаку Вінницької області повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов у своєму телеграм-каналі. За його словами, близько 17:30 у повітряному просторі області сили ППО знищили два іранські дрони.

[ + – ] Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе Фото: Сергій Борзов/ Telegram

Зі свого боку, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко написав у своєму офіційному телеграм-каналі про те, що сили ППО знищили над регіоном невідомий летальний апарат. Детальнішу інформацію глава області пообіцяв надати після того, як зі збитою технікою російських окупантів попрацюють наші спеціалісти.

Крім того, низка телеграм-каналів написала про те, що звуки вибухів було чутно й у Київській області. ЗМІ припустили, що українська ППО "спрацювала" саме по іранських дронах, якими російські військові намагалися атакувати регіон.

Вибухи було також чути й на Черкащині. Пізніше голова Черкаської ОДА Ігор Табурець підтвердив успішну роботу ППО в регіоні. За його словами, на місці падіння ворожої техніки зараз працюють сапери. Люди під час повітряної атаки противника не постраждали.

Нагадаємо, раніше ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон". Ці безпілотники обладнані оптичними й інфрачервоними камерами, які дозволяють цілодобово відстежувати й атакувати українські війська.

Крім того, нещодавно ЗСУ збили секретний російський дрон "Картограф". Він оснащений 12 камерами для ведення цілодобової розвідки та створення карт місцевості. За даними проєкту Oryx, який документує втрати Росії, з лютого українським військовим вдалося знищити чи захопити щонайменше 8 таких безпілотників.