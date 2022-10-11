ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон" під Харковом: чим він небезпечний (фото)

Безпілотники обладнані оптичними й інфрачервоними камерами, які дозволяють цілодобово відстежувати й атакувати українські війська.

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Сили спеціальних операцій збили на Харківщині російський розвідувальний дрон "Тахіон". Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Судячи з фотографій, українські військові змогли спустити безпілотник на землю та захопити неушкодженим. Тепер експерти зможуть вивчити його та знайти більше вразливостей.

"Тахіон" — легкий дрон ЗС РФ із конструкцією "крила, що літає", розроблений російським підприємством "Іжмаш — Безпілотні системи". Він призначений для розвідки та вказівки цілей для артилерії, іноді використовується як ретранслятор зв'язку. Перебуває на озброєнні Сухопутних військ і Північного флоту РФ.

Дрон оснащений планером із системою автоматичного керування автопілотом, штовхальним гвинтом, електричним двигуном, що дозволяє літати досить тихо, і блоків корисного навантаження. Апарат запускається за допомогою спеціальної катапульти й приземляється на парашуті. БПЛА також обладнано оптичними системами, що дозволяють працювати як удень, так і вночі, використовуючи інфрачервону камеру.

Характеристики БПЛА "Тахіон"

Радіус дії: 40 км

Максимальна швидкість польоту: 120 км/год

Крейсерська швидкість: 65 км/год

Межа висоти: 4 км

Мінімальна висота: 50 м

Розмах крил: 2 м

Довжина: 0,61 м

Тривалість польоту: 2 години

Вага корисного навантаження: 5 кг

Температура: від −30 до +40 за Цельсієм

Інформація про застосування дронів "Тахіон" в Україні зустрічається дуже рідко. У травні писали, що ЗСУ за два дні знищили російських БПЛА на $2 млн. Згідно зі звітом Генштабу, серед дронів, збитих на Східному напрямку, був щонайменше один "Тахіон".

Нещодавно ЗСУ збили секретний російський дрон "Картограф". Він оснащений 12 камерами для ведення цілодобової розвідки та створення карт місцевості. За даними проєкту Oryx, який документує втрати Росії, з лютого українським військовим вдалося знищити або захопити щонайменше 8 таких безпілотників.

Пізніше експерти з Міністерства оборони України виявили в дроні "Картограф" компоненти іноземного виробництва. Зокрема, росіяни постачали німецький двигун, китайські чипи та японську свічку запалювання.