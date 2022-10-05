Секретний російський дрон "Картограф" містить деталі з Німеччини, Китаю і Японії

Росія всупереч санкціям виробляє "невидимі" БПЛА, які допомагають знищувати техніку ЗСУ.

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Для складання невидимого дрона-шпигуна "Картограф" Росія використовує іноземні компоненти німецького, японського та китайського виробництва. Про це виданню The Times стало відомо зі звіту Міністерства оборони України.

Експерти помітили в захоплених безпілотниках деталі, які можна дуже дешево купити за кордоном: двигун із Німеччини, свічку запалювання з Японії та мікропроцесори з Китаю усередині камер. Українські військові вважають, що цим країнам необхідно вжити суворіших заходів, щоб запобігти передаванню у Росію технологій подвійного призначення та будь-якої продукції для створення БПЛА.

БПЛА "Картограф" оснащений камерою з 12 об'єктивами, що дозволяє проводити розвідку та складати карти. Передбачається, що російські війська використовували такі дрони у прифронтовій зоні для пошуку української техніки й оцінки ситуації. "Картограф" є секретною моделлю, і росіяни не говорили про нього у ЗМІ, проте ЗСУ помітили на полі бою. За даними проєкту Oryx, який документує втрати Росії, з початку повномасштабної війни українцям вдалося знищити чи захопити щонайменше 8 таких дронів.

У документі Міноборони йдеться про те, що знищення "Картографів" стало складним завданням для українських військових. Ці дрони можуть літати на висоті до 5 км, тому невидимі для солдат на землі та недосяжні для переносних зенітно-ракетних комплексів. Уразити БПЛА вдавалося тільки в тому випадку, якщо вони спускалися нижче, крім того їх вдавалося помітити за допомогою спеціальних систем для боротьби з безпілотниками, оснащених радарами і лазерними далекомірами.

Про одного з перших "Картографів", збитих ЗСУ, стало відомо наприкінці серпня. Повітряне командування "Центр" повідомило, що зенітникам вдалося уразити двох російських безпілотників на південно-східному напрямку, одним з яких виявився секретний "Картограф" — експерти відрізнили його від "Орлана-10" за кольором корпусу та камерою з 12 об'єктивами.

У вересні українські військові збили ще одного "Картографа" у Миколаївській області. Як з'ясувалося, дрон може передавати відео на пункт управління в онлайн-режимі та коригувати артилерійський вогонь.