ВСУ захватили редкий российский дрон "Тахион" под Харьковом: чем он опасен (фото)

Беспилотники оборудованы оптическими и инфракрасными камерами, которые позволяют круглосуточно выслеживать и атаковать украинские войска.

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Силы специальных операций сбили в Харьковской области российский разведывательный дрон "Тахион". Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Судя по фотографиям, украинские военные смогли спустить беспилотник на землю и захватить невредимым. Теперь эксперты смогут изучить их и найти больше уязвимостей.

"Тахион" — легкий дрон ВС РФ с конструкцией "летающего крыла", разработанный российским предприятием "Ижмаш — Беспилотные системы". Он предназначен для разведки и указания целей для артиллерии, иногда используется в качестве ретранслятора связи. Состоит на вооружении Сухопутных войск и Северного флота РФ.

Дрон оснащен планером с системой автоматического управления автопилотом, толкающим винтом, электрическим двигателем, позволяющим летать довольно тихо, и блоков полезной нагрузки. Аппарат запускается с помощью специальной катапульты и приземляется на парашюте. БПЛА также оборудован оптическими системами, позволяющими работать как днем, так и ночью, используя инфракрасную камеру.

Характеристики БПЛА "Тахион"

Радиус действия: 40 км

Максимальная скорость полета: 120 км км/ч

Крейсерская скорость: 65 км/ч

Потолок высоты: 4 км

Минимальная высота: 50 м

Размах крыльев: 2 м

Длина: 0,61 м

Длительность полета: 2 часа

Вес полезной нагрузки: 5 кг

Температура: от −30 до +40 по Цельсию

Информация о применении дронов "Тахион" в Украине встречается очень редко. В мае писали, что ВСУ за два дня уничтожили российских БПЛА на $2 млн. согласно отчету Генштаба, среди дронов, сбитых на Восточном направлении, был как минимум один "Тахион".

Недавно ВСУ сбили секретный российский дрон "Картограф". Он оснащен 12 камерами для ведения круглосуточной разведки и создания карт местности. По данным проекта Oryx, который документирует потери России, с февраля украинским военным удалось уничтожить или захватить минимум 8 таких беспилотников.

Позже эксперты из Министерства обороны Украины обнаружили в дроне "Картограф" компоненты иностранного производства. В частности, россияне поставили немецкий двигатель, китайские чипы и японскую свечу зажигания.