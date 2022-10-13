ЗС РФ атакували Київську область дронами-камікадзе Shahed-136 (фото, відео)

Щонайменше три прильоти зафіксовано на території Бучанського району.

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У четвер вранці, 13 жовтня, російські війська дронами-камікадзе Shahed-136 атакували Київську область. Цю інформацію підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, окупанти дронами-камікадзе Shahed-136 атакували одну з громад Київської області. На місці прильотів ворожих безпілотників, як зазначив Кулеба, працюють підрозділи ДСНС.

Глава селища Макарів Вадим Токар підтвердив, що дрони-камікадзе Shahed-136 вдарили по території громади. У період із 05:12 до 05:35 було зафіксовано кілька прильотів.

За попередньою інформацією, як повідомляв Вадим Токар, постраждалих і загиблих внаслідок атаки дронами-камікадзе Shahed-136 не було. Селищний голова також закликав громадян залишатися в укриттях і не публікувати в соцмережах кадри з наслідками ударів ЗС РФ.

[ + – ] ЗС РФ атакували Київську область дронами-камікадзе Shahed-136

Керівник Національної поліції Київської області Андрій Небутов підтвердив, що окупаційні війська, використовуючи дрони-камікадзе Shahed-136, атакували одну з громад Бучанського району. За його словами, під час повітряної тривоги було зафіксовано три прильоти — ЗС РФ атакували об'єкти інфраструктури, внаслідок чого виникли пожежі.

"За попередніми даними, потерпілих немає. На місці події поліція забезпечує охорону правопорядку. ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілу", — йдеться в повідомленні Андрія Небутова.

[ + – ] ЗС РФ атакували Київську область дронами-камікадзе Shahed-136

Варто зазначити, що ЗС РФ атакували українські міста дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 13 жовтня. Під час вечірньої повітряної атаки російських загарбників під удар потрапили чотири регіони України — Київська, Черкаська, Житомирська та Вінницька область. Місцеві ЗМІ під час атаки дронами-камікадзе Shahed-136 повідомляли про успішну роботу систем ППО, яким вдавалося збивати ворожі безпілотники.

Також повідомлялося, що на початку жовтня ЗС РФ атакували Київську область дронами-камікадзе Shahed-136. Прильоти ворожих безпілотників було зафіксовано в Білій Церкві — місцева влада нарахувала щонайменше шість вибухів після ударів БПЛА.