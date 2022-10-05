У Київській ОВА повідомили нові деталі удару дронами-камікадзе по Білій Церкві (відео)

Унаслідок атаки зафіксовано щонайменше шість влучань, а рятувальники продовжують займатися ліквідацією пожеж у місті.

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У середу вночі, 5 жовтня, ЗС РФ дронами-камікадзе Shahed-136 двічі атакували Білу Церкву Київської області. Цю інформацію підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, у Білій Церкві під час атаки дронами-камікадзе Shahed-136 зафіксовано шість влучань і вибухів.

Кулеба наголосив, що через черговий обстріл ЗС РФ постраждав мирний житель і пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Для ліквідації наслідків атаки задіяно 57 рятувальників ДСНС і 15 одиниць спеціальної техніки.

"Гасіння пожежі триває. Прошу мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", — додав Кулеба, коментуючи нічний удар по Білій Церкві дронами-камікадзе Shahed-136.

Мер населеного пункту Геннадій Дикий, зі свого боку, закликав мирних жителів не підходити до вікон і не відчиняти їх доти, доки рятувальники ДСНС повністю не ліквідують пожежі у місті.

[ + – ] ЗС РФ двічі атакували Білу Церкву дронами камікадзе Shahed-136

Командування Повітряних сил ЗСУ інформує, що росіяни атакували дронами-камікадзе Shahed-136 не лише Білу Церкву. За даними відомства, шість ворожих безпілотників іранського походження було знищено зенітно-ракетними підрозділами на півдні України.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня окупанти атакували Білу Церкву Київської області, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Керівник ОВА Олексій Кулеба попереджав, що зафіксовано прильоти по об'єктах цивільної інфраструктури, внаслідок чого постраждав один мирний житель. Через час глава військової адміністрації повідомив про повторний удар по Білій Церкві дронами-камікадзе Shahed-136.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ встановили рекорд за кількістю знищених за день дронів-камікадзе Shahed-136.