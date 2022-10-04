Побили рекорд: українські військові збили одразу 8 іранських БПЛА Shahed-136

Дедалі менше дронів іранського виробництва, які запускають ЗС РФ, долітають до мети.

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Збройні сили України встановили новий рекорд зі знищення іранських дронів Shahed-136. Генеральний штаб поділився у Facebook.

Військові підтвердили, що за добу 2 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили одразу вісім Shahed-136, які Росія використовує для ударів по Одеській та Миколаївській областях. П'ять літальних апаратів захисники України "приземлили" вночі, інші подробиці не розголошуються, зокрема регіони.

Попередній рекорд зі знищення іранських дронів ЗСУ встановили 23 вересня, коли за добу вразили одразу шість апаратів. Вони повторили результат 27 вересня, проте тоді всі шість БПЛА було збито за 10 годин.

Shahed-136 — це відносно нова модель військового дрона типу "камікадзе", випущена Іраном у 2020 році. Вона призначена для ураження цілей з відривом до 2000 км (за заявою самих іранців). Їх можна запускати поодинці або групами зі спеціальної пускової установки.

Інші відомі характеристики Shahed-136:

Розмах крила: 2,5 м

Швидкість — 120 км/год

Маса вибухової речовини — до 40 кг

Перший Шахед-136 ЗСУ збили 13 вересня неподалік Куп'янська Харківської області, який нещодавно звільнили від російських військ. Росіяни нанесли на корпус маркування "М214 Грань-2", проте експерти упізнали іранську модель за характерними стабілізаторами на крилах.

Військові розповіли, чим небезпечні дрони Shahed-136 і як їх можна збивати. Українські війська ППО швидко навчилися боротися з іранськими безпілотниками, знайшовши ефективні засоби ураження, зокрема пристрої радіоелектронної боротьби та стрілецьку зброю. Незважаючи на це, Shahed-136 становлять значну загрозу, адже росіяни використовують їх замість ракет.