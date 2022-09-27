РФ використовує іранські БПЛА Shahed 136: військові розповіли, чим вони небезпечні та як збивати

Дрони-камікадзе менш небезпечні, ніж крилаті ракети, і вразливі перед засобами ППО чи РЕБ.

Related video

Російські війська використовують іранські дрони-камікадзе Shahed 136, щоб завдавати ударів по Україні.

Росія почала атакувати українські об'єкти за допомогою безпілотників Shahed 136, які країні-агресорові поставила влада Ірану. Як розповів ЗМІ речник ВР ЗСУ Юрій Ігнат, станом на вечір 26 вересня українським військовим вдалося збити 23 таких БПЛА. РФ намагається приховати походження дронів, підписуючи їх "М214 Герань-2", проте експерти ідентифікували апарати як Shahed 136.

Як припускає Павло Лакійчук, за допомогою іранських дронів росіяни сподіваються позбавити ЗСУ найефективнішого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню HIMARS або протикорабельні системи Harpoon. Поспілкувавшись із військовими, експерт дійшов висновку, що якість Shahed 136 — "не супер", адже вони мають слабкі сторони, які дозволяють збивати їх за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Юрій Ігнат додав, що Shahed 136 можна збивати за допомогою великокаліберної стрілецької зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, зенітних гармат та установок, таких як німецькі Gepard або навіть радянські "Шилки".

"У нас вже є досить успішний досвід боротьби з цими Shahed 136. Впоралися з крилатими ракетами, впоралися з зенітними ракетами, впораємося і з безпілотниками", — наголосив Лакійчук.

Як повідомив Юрій Ігнат, дрони-камікадзе коштують дешевше за крилаті ракети, але менш руйнівні, адже можуть нести набагато менше вибухової речовини. Їх можна використовувати для знищення складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів або літаків, водночас іранські БПЛА значно поступаються американським за точністю. Застосування дронів може свідчити про те, що Росія вичерпала запас ракет, і тепер намагається хоч чимось дістати цілі в Україні.

"Це фактично як артилерійський снаряд, приблизно така у нього руйнівна сила. Це дуже серйозна штука, їх треба збивати. Вони можуть нашкодити, але не так сильно, як це можуть зробити ракети", — прокоментував Юрій Ігнат. Він додав, що російські військові тренуються, вивчають можливості БПЛА та методи боротьби ЗСУ, щоб визначити швидкість та висоту, на яких дрони найскладніше дістати.

Іран не розкриває точних характеристик Shahed 136, проте військові вже встановили, що його розмах крила — близько 2,5 м, швидкість — 120 км/год, вага боєголовки — 40 кг. Іранці стверджують, що БПЛА може пролетіти до 2000 км, але Юрій Ігнат вважає: фактична відстань щонайменше вдвічі менша.

ЗСУ вперше збили іранський дрон-камікадзе Shahed 136 20 вересня у небі над Миколаївською областю. Аналітики впізнали його за специфічними стабілізаторами на крилах.

23 вересня одразу два БПЛА Shahed 136 вдарили по об'єктах в районі одеського порту, 25 вересня три Shahed 136 влучили в адміністративну будівлю в Одесі. До цього ще один такий дрон вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Писали також, що Україна одержала ізраїльські пристрої для боротьби з дронами. На думку експертів, технологія допоможе збивати іранські Shahed 136.