Одеса зазнала нової атаки дронами-камікадзе, є влучення

Три безпілотники поцілили в адміністративну будівлю, один був збитий силами ППО.

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25 вересня три дрони-камікадзе ЗС РФ поцілили в адміністративну будівлю в центрі Одеси, повідомляє ОК "Південь" на своїй сторінці у Facebook. Ще один дрон збили силами протиповітряної оборони. Судячи з фото фрагментів, йдеться про іранські безпілотники Shahed-136.

За попередніми даними, обійшлось без жертв. Нині там пожежа, над ліквідацією якої працюють рятувальники. Іншої офіційної інформації наразі немає.

[ + – ] Фрагмени безпілотника на місці атаки Фото: ОК "Південь"

Проте, проросійські телеграм-канали вже опублікували відео прильотів, у зв'язку з чим речник Одеської ОВА Сергій Братчук висловив їм "подяку" за оперативність і допомогу ворогові, а одеситам нагадав, що за публікацію в соцмережах інформації про місцезнаходження Збройних сил України та боєприпасів — кримінальна відповідальність.

Те, що сталося, прокоментував і мер Одеси Геннадій Труханов.

"Чергова атака на Одесу — знову дрони-камікадзе. Тричі ворог поцілив у адміністративну будівлю в центрі міста. На щастя, людських жертв немає. Наразі йде рятувальна операція та гасіння пожежі, одеські комунальні працівники допомагають усунути наслідки атаки", — написав він.

[ + – ] Відео прольоту одного з дронів над сплячим містом

За останні кілька днів це друга масована атака дронів-камікадзе на Одесу. 23 вересня з Чорного моря на місто було запущено три безпілотники, два з яких зруйнували адмінбудівлю в припортовій зон, а третього було збито. Унаслідок атаки загинула одна людина.

Про те, що Росія закупила у Ірану тисячу дронів-камікадзе, стало відомо у середині серпня. Перший такий БПЛА був збитий ЗСУ 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області.

За словами військових, росіяни перефарбували Shahed-136 у російські кольори та назвали його "Герань-2". Найчастіше їх фіксують біля позицій української артилерійської та бронетанкової техніки.

Фокус вже наводив характеристики найнебезпечніших іранських безпілотників Shahed-129, Shahed-191, Fortros. БПЛА можуть випускати ракети по цілям.