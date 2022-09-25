Одесса подверглась новой атаке дронами-камикадзе, есть попадания

Три беспилотника попали в административное здание, один был сбит силами ПВО.

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25 сентября три дрона-камикадзе ВС РФ попали в административное здание в центре Одессы, сообщает ОК "Юг" на своей странице в Facebook. Еще один дрон был сбит силами противовоздушной обороны. Судя по фото фрагментов, речь идет об иранских беспилотниках Shahed-136.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Сейчас там пожар, над ликвидацией которого работают спасатели. Другой официальной информации на данный момент нет.

[ + – ] Фрагмены беспилотника на месте атаки Фото: ОК "Юг"

Тем не менее, пророссийские телеграмм-каналалы уже опубликовали видео прилетов, в связи с чем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук выразил им "благодарность" за оперативность и помощь врагу, а одесситам напомнил, что за публикацию в соцсетях информации о местонахождении Вооруженных сил Украины и боеприпасов – уголовная ответственность.

Случившееся прокомментировал и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Очередная атака на Одессу – снова дроны-камикадзе. Трижды враг попал в административное здание в центре города. К счастью, человеческих жертв нет. В данный момент идет спасательная операция и тушение пожара, одесские коммунальные работники помогают устранить последствия атаки", – написал он.

[ + – ] Видео пролета одного из дронов над спящим городом

За последние несколько дней это – вторая массированная атака дронов-камикадже на Одессу. 23 сентября из Черного моря на город были запущены три беспилотника, два из которых разрушили админздание в припортовой зон, а третий был сбит. В результате атаки погиб один человек.

О том, что Россия закупила у Ирана тысячу дронов-камикадзе, стало известно в середине августа. Первый такой БПЛА был сбит ВСУ 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области.

По словам военных, россияне перекрасили Shahed-136 в русские цвета и назвали его "Герань-2". Чаще всего их фиксируют возле позиций украинской артилеррийской и бронетанковой техники.

Фокус уже приводил характеристики самых опасных иранских беспилотников Shahed-129, Shahed-191, Fortros. БПЛА могут выпускать ракеты по целям.