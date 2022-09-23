ВС РФ атаковали Одессу двумя иранскими дронами-камикадзе, есть погибший, — ОК "Юг" (видео)

БПЛА Shahed-136 атаковали припортовую зону города с моря и уничтожили административное здание.

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Российская армия атаковала Одессу с помощью двух иранских дронов-камикадзе Shahed-136 с моря. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

Сообщается, что в результате российской атаки погиб один человек.

Кроме того, два беспилотника из Ирана уничтожили административное здание в припортовой зоне города. Там начался пожар, его ликвидируют спасательные службы.

В ОК "Юг" заявили, что один Shahed-136 был сбит украинскими силами противовоздушной обороны над морем.

Отметим, что звуки взрывов и стрельбы в Одессе длились около получаса, а над городом летали дроны. Первый взрыв прозвучал в 14:20, а в 14:30 была объявлена воздушная тревога, в 15:18 прозвучал отбой.

Что известно о Shahed-136?

Shahed-136 — иранский дрон-камикадзе, впервые представленный в 2020 году, он задействуется для уничтожения наземных целей на большом расстоянии. Дальность полета БПЛА составляет около 2500 км, а вес — около 200 кг, его длина — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м. Цель уничтожается боеголовкой, заключенной в носовой части аппарата.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что ВСУ уничтожили 4 иранских БПЛА Shahed-136 в Николаевской области. Дроны-камикадзе удалось сбить с помощью двух зенитных управляемых ракет средней дальности.

Также СМИ писали, что Украина получила израильские устройства для борьбы с иранскими беспилотниками. По информации журналистов, Киев получил израильские технологии через посредничество Польши.

20 сентября украинские военные впервые сбили иранский Shahed-136 в Николаевской области.