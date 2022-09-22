ВСУ уничтожили сразу 4 иранских БПЛА Shahed-136 в Николаевской области, — Командование ВС

Дроны-камикадзе удалось сбить с помощью двух зенитных управляемых ракет средней дальности.

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Воины зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбили сразу четыре иранских боевых беспилотника Shahed-136. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

В ведомстве рассказали, что ликвидация дронов-камикадзе иранского производства случилась вечером, 22 сентября в Николаевской области. Они были уничтожены двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности.

Что известно о беспилотниках Shahed-136?

Shahed-136 — иранский дрон-камикадзе, который был впервые представленный в 2020 году. Дрон предназначен для нейтрализации наземных целей на большом расстоянии, а дальность его полета составляет около 2500 км. Вес БПЛА — около 200 кг, его длина — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м. Цель уничтожается боеголовкой, заключенной в носовой части аппарата.

Напомним, 22 сентября СМИ сообщали, что Израиль передал Украине разведывательные данные об иранских дронах, которые получила российская армия. В частности, о передаче ВС РФ боевых дронов Shahed-136.

Кроме того, украинские военные в интервью западным изданиям рассказали, что на некоторых участках фронта БПЛА из Ирана предоставили ВС РФ серьезное преимущество.

Также известно, что Украина приобрела израильские устройства для борьбы с иранскими дронами. По информации журналистов, Киев получил доступ к технологиям Израиля через посредничество Польши.

20 сентября в Командовании ВС рассказали, что украинские военные впервые сбили беспилотник Shahed-136. Средства ПВО сбили БПЛА в Николаевской области.