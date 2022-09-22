ЗСУ знищили відразу 4 іранські БПЛА Shahed-136 у Миколаївській області, — Командування ЗС

Дрони-камікадзе вдалося збити за допомогою двох зенітних керованих ракет середньої дальності.

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Воїни зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збили одразу чотири іранські бойові безпілотники Shahed-136. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

У відомстві розповіли, що ліквідація дронів-камікадзе іранського виробництва сталася увечері, 22 вересня, у Миколаївській області. Вони були знищені двома зенітними керованими ракетами середньої дальності.

Що відомо про безпілотники Shahed-136?

Shahed-136 — іранський дрон-камікадзе, який був вперше представлений у 2020 році. Дрон призначений для нейтралізації наземних цілей на великій відстані, а дальність його польоту становить близько 2500 км. Вага БПЛА — близько 200 кг, його довжина — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м. Ціль знищується боєголовкою, що міститься в носовій частині апарату.

Нагадаємо, 22 вересня ЗМІ повідомляли, що Ізраїль передав Україні розвідувальні дані про іранські дрони, які отримала російська армія. Зокрема, про передачу ЗС РФ бойових дронів Shahed-136.

Крім того, українські військові в інтерв'ю західним виданням розповіли, що на деяких ділянках фронту БПЛА з Ірану надали ЗС РФ серйозну перевагу.

Також відомо, що Україна придбала ізраїльські пристрої для боротьби з іранськими дронами. За інформацією журналістів, Київ отримав доступ до технологій Ізраїлю через посередництво Польщі.

20 вересня у Командуванні ЗС розповіли, що українські військові вперше збили безпілотник Shahed-136. Засоби ППО збили БПЛА у Миколаївській області.