Не допоміг росіянам: ЗСУ вперше збили іранський ударний дрон Shahed-136 (фото)

БПЛА з Ірану мали значно посилити міць ЗС РФ, але українці вміють їх збивати.

Related video

Збройні Сили України вперше зафіксували знищення іранського ударного безпілотника, який використали російські війська. Про це стало відомо порталу "Мілітарний".

Офіцер ЗСУ та військовий інженер, на ім'я Максим, опублікував у Twitter фотографії БПЛА, збитого на околицях нещодавно звільненого міста Куп'янськ Харківської області. За словами автора, ударний дрон зроблений в Ірані і, ймовірно, його використовували росіяни.

Як звернув увагу "Мілітарний", на останках апарату виведено напис кирилицею "М214 Грань-2", проте на вигляд корпус ідентичний іранським далекобійним ударним дронам-камікадзе Shahed-136 — ця модель має стабілізатори на крилі такої ж форми. Раніше не повідомлялося про жодний випадок зіткнення з такими безпілотниками на території України.

Наприкінці 2021 року Іран показав, що Shahed-136 можна запускати за допомогою установки, замаскованої під контейнер вантажного автомобіля. Точні характеристики іранська армія не розголошує, але за даними сайту Military Factory, БПЛА є баражувальним боєприпасом, який можна запускати по кілька штук у так званих роях. Він має широке трикутне крило зі стабілізуючими кермами на кінцях. У носовій частині корпусу захована боєголовка та оптичні системи наведення, у задній частині розташований двигун та дволопатевий гвинт, що забезпечує дальність польоту близько 2 тис. км.

Раніше писали про характеристики найнебезпечніших дронів Ірану: Shahed-129, Shahed-191, Fortros. Ці дрони можуть вести розвідку з великої висоти та вражати цілі за допомогою ракет.

Повідомлялося також, що Росія отримала іранські дрони двох типів: Mohajer-6 та Shahed (точні моделі невідомі). Як стверджують джерела, російські війська можуть використовувати ці БПЛА на території України для пошуку та знищення цілей, а також для ведення радіоелектронної розвідки.

ВВС України закликало не боятися іранських ударних дронів, оскільки їх можуть збивати системи ППО.