Росія отримала іранські дрони двох типів: що відомо про ці БПЛА

За інформацією джерел з Ірану та США, російські війська отримали БПЛА Mohajer і Shahed.

У першій партії Іран передав Росії військові дрони двох типів. Подробиці The New York Times анонімно розповів один радник іранського уряду, а також два представники адміністрації США.

За словами джерел, Іран відправив у Росію сотні безпілотників іранського виробництва Mohajer-6 і моделі з лінійки Shahed. Першу партію доставили ще на початку серпня, проте росіяни зіштовхнулися з технічними та механічними проблемами. Наразі група російських операторів навчається керувати цими дронами на території Ірану.

Офіційні особи зі США кажуть, що Росія може використовувати іранські безпілотники у війні проти України для завдання ударів із повітря, радіоелектронної боротьби та пошуку ворожих цілей. Як відзначають іранські військові ЗМІ, Mohajer-6 може виконувати місії зі спостереження та розвідки, а серія Shahed вважається одним із найефективніших ударних безпілотників країни.

Mohajer-6

Mohajer-6 є розвідувальним безпілотником іранського виробництва з трилопасним гвинтом, прямокутним фюзеляжем і прямими крилами. На нього встановлюють камери для мультиспектрального спостереження, лазерні далекоміри, засоби радіоелектронної боротьби, а також озброєння. Під кожним крилом розташовані підвіси для розміщення двох ракет Qaem TV/IR або Almas. БПЛА також має систему автопілота, здатного автоматично злітати й сідати.

Характеристики Mohajer-6

Довжина: 5,67 м

Розмах крил: 10 м

Максимальна швидкість: 200 км/год

Дальність польоту: до 200 км

Максимальна висота: 5,5 км

Тривалість польоту: 12 год

Максимальна злітна вага: 600 кг

Корисне навантаження: 100 кг

Shahed-129

9 серпня телеканал CNN заявив, що останні кілька тижнів військових фахівців із Росії навчають керувати іранськими безпілотниками. Телеканал також показав супутниковий знімок іранської бази, де нібито відбуваються тренування, — на ньому помітили БПЛА Shahed-129 і Shahed-191.

Іранські ЗМІ називають Shahed-129 "одним із найкращих безпілотників, зроблених в Ірані". Його сконструювали на базі французького дрона WK450, а потім випробували в справжніх боях на території Сирії та Іраку, зараз бойовий досвід БПЛА налічує понад тисячу вильотів. Його використовують для розвідки, атаки та зйомки місцевості.

Розвідувально-бойовий дрон складається з композитних матеріалів і алюмінію, отримав також чотирициліндровий поршневий двигун Rotax 914 і супутникову систему навігації. Озброєння Shahed-129 складають чотири високоточні ракети Sodid 345. Апаратом керує оператор, отримуючи зображення з камер на відстані до 211 км у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Характеристики Shahed-129

Довжина: 8 м

Розмах крил: 16 м

Дальність польоту: 1700 км

Максимальна висота: 7,62 км

Швидкість польоту: до 150 км/год

Радіус дії: до 200 км

Корисне навантаження до 400 кг

Shahed-191

Новіший представник лінійки "Шахед" з'явився у 2016 році. Багатоцільовий БПЛА відправляють у політ за допомогою спеціальної пускової установки, щоб він вів розвідку або скидав на позиції супротивника високоточні бомби Sadid. Його називають "першим стел-дроном". Оператор може керувати ударним БПЛА вручну, а в разі втрати зв'язку він самостійно повертається на базу.

Характеристики Shahed-191

Дальність польоту: 1500 км

Тривалість польоту: 4,5 год

Радіус дії: 450 км

Стеля висоти: 7,62 км

Максимальна швидкість: 300 км/год

Корисне навантаження: до 50 кг

Максимальна злітна вага: 500 кг

Іран офіційно заявив, що не надасть військову техніку жодному з учасників війни в Україні, але підтвердив, що уклав із Росією угоду щодо БПЛА в межах військової угоди ще до початку повномасштабного вторгнення. Умови ірано-російської угоди поки що не зрозумілі, проте радник уряду Ірану стверджує, що РФ поки що не передавала гроші.

Раніше писали, які БПЛА перебувають на озброєнні Ірану та на що вони здатні. Ісламська республіка відкрито не розкриває свої військові технології, тому про характеристики відомо досить мало, але журналісти й аналітики отримали деяку інформацію з джерел і супутникових знімків.

Повідомляли також, що російські війська зазнають невдач у використанні іранських БПЛА. За інформацією Білого дому, незважаючи на проблеми, Росія планує закупити в Ірану ще більше дронів.