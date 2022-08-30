Россия получила иранские дроны двух типов: что известно об этих БПЛА

По информации источников из Ирана и США, российские войска получили БПЛА Mohajer и Shahed.

В первой партии Иран передал России военные дроны двух типов. Подробности The New York Times анонимно рассказал один советников иранского правительства, а также два представителя адмминистрации США.

По словам источников, Иран отправил в Россию сотни беспилотников иранского производства Mohajer-6 и моделей из линейки Shahed. Первую партию доставили еще в начале августа, однако россияне столкнулись с техническими и механическими проблемами. Сейчас группа российских операторов обучается управлять этими дронами на территории Ирана.

Официальные лица из США говорят, что Россия может использовать иранские беспилотники в войне против Украины для нанесения ударов с воздуха, радиоэлектронной борьбы и поиска вражеских целей. Как отмечают иранские военные СМИ, Mohajer-6 может выполнять миссии по наблюдению и разведке, а серия Shahed считается одним из самых эффективных ударных беспилотников страны.

Mohajer-6

Mohajer-6 является разведывательным беспилотником иранского производства с трехлопасным винтом, прямоугольным фюзеляжем и прямыми крыльями. На него устанавливают камеры для мультиспектрального наблюдения, лазерные дальномеры, средства радиоэлектронной борьбы, а также вооружение. Под каждым крылом находятся подвесы для размещения до двух ракет Qaem TV/IR или Almas. БПЛА также обладает системой автопилота, способного автоматически взлетать и садиться.

Характеристики Mohajer-6

Длина: 5,67 м

Размах крыльев: 10 м

Максимальная скорость: 200 км/ч

Дальность полета: до 200 км

Максимальная высота: 5,5 км

Длительность полета: 12 ч

Максимальная взлетная масса: 600 кг

Полезная нагрузка: 100 кг

Shahed-129

9 августа телеканал CNN заявил, что последние несколько недель военных специалистов из России обучают управлять иранскими беспилотниками. Телеканал также показал спутниковый снимок иранской базы, где якобы проходят тренировки — на нем заметили БПЛА Shahed-129 и Shahed-191.

Иранские СМИ называют Shahed-129 "одним из лучших беспилотников, сделанных в Иране". Его сконструировали на базе французского дрона WK450, а затем испытали в настоящих боях на территории Сирии и Ираке, в настоящее время боевой опыт БПЛА насчитывает более тысячи вылетов. Его используют для разведки, атаки и съемки местности.

Разведывательно-боевой дрон состоит из композитных материалов и алюминия, получил также четырехцилиндровый поршневой двигатель Rotax 914 и спутниковую систему навигации. Ввооружение Shahed-129 составляют четыре высокоточные ракеты Sodid 345. Аппаратом управляет оператор, получая изображение с камер на расстоянии до 211 км в любое время суток и при любой погоде.

Характеристики Shahed-129

Длина: 8 м

Размах крыльев: 16 м

Дальность полета: 1700 км

Максимальная высота: 7,62 км

Скорость полета: до 150 км/ч

Радиус действия: до 200 км

Полезная нагрузка до 400 кг

Shahed-191

Более новый представитель линейки "Шахед" появился в 2016 году. Многоцелевой БПЛА отправляют в полет при помощи специальной пусковой установки, чтобы он вел разведку или сбрасывал на позиции противника высокоточные бомбы Sadid. Его называют "первым стел-дроном". Оператор может управлять ударным БПЛА вручную, а в случае потери связи он самостоятельно возвращается на базу.

Характеристики Shahed-191

Дальность полета: 1500 км

Длительность полета: 4,5 ч

Радиус действия: 450 км

Потолок высоты: 7,62 км

Максимальная скорость: 300 км/ч

Полезная нагрузка: до 50 кг

Максимальная взлетная масса: 500 кг

Иран официально заявил, что не предоставит военной техники ни одному из участников войны в Украине, но подтвердил, что заключил с Россией сделку по БПЛА в рамках военного соглашения еще до начала полномасштабного вторжения. Условия ирано-российской сделки пока неясны, однако советник правительства Ирана утверждает, что РФ пока не передавала деньги.

Ранее писали, какие БПЛА состоят на вооружении Ирана и на что они способны. Исламская республика открыто не раскрывает свои военные технологии, поэтому о характеристиках известно довольно мало, но журналисты и аналитики получили некоторую информацию из источников и по спутниковым снимкам.

Сообщали также, что российские войска терпят неудачи в использовании иранских БПЛА. По информации Белого дома, несмотря на проблемы, Россия планирует закупить у Ирана еще больше дронов.