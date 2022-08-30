Российские войска терпят неудачи в использовании иранских БПЛА, – Reuters

По словам чиновника из администрации Байдена, РФ планирует закупить сотни иранских беспилотников, которые могут наносить удары ракетами и вести разведку.

Россия столкнулась с рядом неудач в использовании иранских дронов. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на данные официальных лиц в администрации президента.

На условиях анонимности чиновник рассказал, что Соединенные Штаты оценивают, что Россия получила из Ирана беспилотники Mohajer-6 и Shahed. Однако по его данным, Россия столкнулась с "многочисленными неудачами" с БПЛА. При этом, какие именно проблемы преследуют ВС РФ, не уточняется.

Также в США считают, что в планах у РФ закупить сотни иранских беспилотников.

"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине", — заявил собеседник.

В июле российская делегация посещала аэродром Капан для осмотра беспилотников. В МИД Ирана заявляли, что они поддерживают различные виды сотрудничества с Россией, в том числе в оборонном секторе.

Напомним, 27 августа СМИ сообщали, что Иран уже передал РФ сотни дронов для ведения войны против Украины. Иран также помогает обойти санкции Москве.

Ранее сообщали, что РФ закупит у Ирана тысячу разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. Также 14 августа была информация, что БПЛА уже применяют в Украине.