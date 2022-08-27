Иран уже передал России сотни дронов для ведения войны в Украине, — AP

По данным разведчиков, иранские БПЛА уже полностью готовы к запуску. Иран также поможет РФ обходить санкции.

Россия получила от Ирана сотни дронов, которые сможет применить на войне против Украины. Об этом агентству Associated Press сообщили анонимные источники из разведки.

Пока достоверно неизвестно, начали ли россияне использовать иранские дроны против ВСУ, но по данным разведчиков, летательные аппараты полностью исправны и уже подготовлены к запуску. Поставка БПЛА указывает на укрепление сотрудничества между Ираном и РФ, которые и до этого были давними союзниками.

Эксперты предупреждают об опасности, которую представляет возвращение США к сделке о ядерном сдерживании, из которой страна вышла в 2018 году. Процесс предусматривает снятие с Ирана некоторых санкций в обмен на то, что Тегеран приостановит программу по созданию ядерного оружия. По мнению противников сделки, это также позволит России обходить санкции при помощи иранских властей, например, переправлять через страну-союзника нефть, и таким образом усилить свою армию, воюющую в Украине.

После введения беспрецедентных санкций, Россия все чаще обращается к Ирану за оружием. В июле Белый дом публично заявил, что иранские власти планируют отправить в РФ большое количество боевых беспилотников. По информации американцев, вскоре российские представители дважды посещали Иран, чтобы договориться о поставках.

Ранее писали, что Иран мог отправить России первые беспилотники в обмен на истребители. Как сообщают неофициальные источники, партию БПЛА доставили в РФ вместе с пилотами, которых научат обращаться с самолетами Су-35.

Советник главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВС РФ уже использует иранские дроны в Украине. По его словам, россия получила 46 БПЛА, но не самые передовые модели, выпускаемые Ираном.

Эксперт Роман Свитан рассказал, что украинские войска могут сбивать иранские беспилотники. Он утверждает, что с продвинутыми моделями "Шахед" и "Фотрос" ВСУ придется бороться точно так же, как с истребителями, но ПВО справится с такими целями.