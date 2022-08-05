Иранские беспилотники станут легкой целью для ВСУ: эксперт раскрыл, как их можно сбить

Бороться с "Шахедами" и "Фотросами" придется так же, как с боевыми самолетами, уверяет летчик Роман Свитан.

У армии Украины есть вооружение, способное сбивать боевые дроны Ирана, которые может использовать РФ. Летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал о нем в эфире канала Freedom.ua.

Как сообщил Роман Свитан, иранские боевые беспилотники Shahed-129 и Shahed-191 могут летать на высоте до 7 км, поэтому их нельзя сбить с земли ракетами из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, ведь они бьют максимум на 5 км. Но кроме них у ВСУ есть системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные поражать цели даже на таких высотах. Кроме того, с иранскими БПЛА справятся истребители.

"У "Шахедов" скорости 150-200 км/ч, в принципе — "тихоходы", они не маневровые, и на этих высотах практически любой истребитель их достанет. И практически любая система ПВО-ПРО, которая высотная (больше 10 км), она их достает", — отметил Роман Свитан.

Он добавил, что в ближайшее время Украине собираются передать немецкие системы ПВО IRIS-T норвежско-американские NASAMS, которые поражают цели на высоте до 20 километров. Для этих комплексов дроны иранского производства являются легкими целями.

По словам эксперта, разведка ни одной из стран, сотрудничающих с Украиной, пока не подтверждает передачу разведывательно-боевых беспилотников из Ирана в Россию. Многие иранские БПЛА предназначены для наблюдения, указания целей, наведения, корректировки огня. Shahed-191 несет две бомбы или ракеты, которые может сбрасывать по целям, Шахед-129 — четыре, а "Фотрос" — до шести. Эти дроны обладают хорошей дальностью и временем полета.

"Беспилотники реально проблемные для нас, и если они в конце-концов зайдут, то придется с ними бороться, как с боевыми самолетами", — прокомментировал Роман Свитан. — "Они могут работать по общим задачам разведки, могут работать как целеуказатели для дальних российских ракет. Так как они не чисто разведывательные, как "Орланы", то могут нести боевую нагрузку, пусть небольшая. Именно боевая часть беспилотников является наибольшей проблемой. Но она решаема".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия уже использует иранские БПЛА на войне. Эти аппараты не самого лучшего качества, но могут выполнять некоторые боевые задачи.

Как недавно рассказали эксперты, дроны из Ирана могут значительно усилить российскую армию. После вторжения в Украину выяснилось, что РФ не хватает беспилотников, в том числе ударных. Аппараты иранского производства уже применялись во многих вооруженных конфликтах и доказали свою эффективность в разведке, нападении и наведении огня.

Фокус писал об особенностях самых опасных дронов Ирана: "Шахед-129", "Шахед-191" и "Фотрос". Они могут как вести разведку, так и самостоятельно атаковать цели противника при помощи ракет.