Іранські безпілотники стануть легкою мішенню для ЗСУ: експерт розкрив, як їх можна збити

Боротися з "Шахедами" та "Фотросами" доведеться так само, як із бойовими літаками, запевняє льотчик Роман Світан.

В армії України є озброєння, яке здатне збивати бойові дрони Ірану, які може використовувати РФ. Льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів про нього в ефірі каналу Freedom.ua.

Як повідомив Роман Світан, іранські бойові безпілотники Shahed-129 та Shahed-191 можуть літати на висоті до 7 км, тому їх не можна збити із землі ракетами з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger, адже вони б'ють максимум на 5 км. Але крім них у ЗСУ є системи протиповітряної та протиракетної оборони, здатні уражати цілі навіть на таких висотах. Крім того, з іранськими БПЛА впораються винищувачі.

"У "Шахедів" швидкості 150-200 км/год, в принципі — "тихоходи", вони не маневрові, і на цих висотах практично будь-який винищувач їх дістане. І практично будь-яка система ППО-ПРО, яка висотна (більше 10 км), вона їх дістає", — зазначив Роман Світан.

Він додав, що найближчим часом Україні мають намір передати німецькі системи ППО IRIS-T норвезько-американські NASAMS, які вражають цілі на висоті до 20 кілометрів. Для цих комплексів дрони іранського виробництва є легкою мішенню.

За словами експерта, розвідка жодної з країн, які співпрацюють з Україною, поки що не підтверджує передачу розвідувально-бойових безпілотників з Ірану до Росії. Багато іранських БПЛА призначені для спостереження, вказівки цілей, наведення, коригування вогню. Shahed-191 несе дві бомби або ракети, які може скидати по цілям, Shahed-129 — чотири, а "Фотрос" — до шести. Ці дрони мають хорошу дальність і час польоту.

"Беспілотники реально проблемні для нас, і якщо вони врешті-решт зайдуть, то доведеться з ними боротися, як із бойовими літаками", — прокоментував Роман Світан. — "Вони можуть працювати за загальним завданням розвідки, можуть працювати як цілепокажчики для далеких російських ракет. Оскільки вони не суто розвідувальні, як "Орлани", то можуть нести бойове навантаження, нехай і невелике. Саме бойова частина безпілотників є найбільшою проблемою. Але вона вирішувана".

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Росія вже використовує іранські БПЛА на війні. Ці апарати не найкращої якості, але можуть виконувати деякі бойові завдання.

Як нещодавно розповіли експерти, дрони з Ірану можуть значно посилити російську армію. Після вторгнення в Україну з'ясувалося, що РФ не вистачає безпілотників, зокрема, ударних. Апарати іранського виробництва вже застосовувалися у багатьох збройних конфліктах та довели свою ефективність у розвідці, нападі та наведенні вогню.

Фокус писав про особливості найнебезпечніших дронів Ірану: "Шахед-129", "Шахед-191" та "Фотрос". Вони можуть як вести розвідку, так і самостійно атакувати цілі противника за допомогою ракет.