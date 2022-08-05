ЗС РФ уже використовує іранські дрони на війні в Україні, — Арестович

Іран відправив Росії не найкращі БПЛА, але вони зможуть виконувати низку бойових завдань, заявив радник Офісу президента

Російські війська вже використовують в Україні бойові дрони, отримані від Ірану. Про це позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив 4 серпня в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

За його словами, Росія отримала для своєї армії 46 іранських дронів, втім, не найпередовіших, які випускає Ісламська Республіка. Олексій Арестович наголосив: незважаючи на те, що БПЛА представляють "дуже попереднє покоління", вони можуть виконувати деякі бойові завдання.

"У цій війні навіть дитячі квадрокоптери вирішують завдання із саморобними захопленнями та киданням гранат", — заявив представник ОП.

За даними деяких джерел, застосування іранських дронів вже зафіксовано в Україні. Олексій Арестович вважає, що ефективність літальних апаратів залежить не стільки від технічних характеристик, скільки від досвіду та майстерності операторів, які керують ними на полі бою.

"Зараз йде боротьба мотивацій. Не думаю, що російські війська, окрім окремих команд, виявляють особливе бажання "всіх перемогти", адже неабияк деморалізовані", — зазначив радник.

Раніше з'явилася інформація, що Іран міг відправити Росії перші дрони в обмін на літаки Су-35. Джерела стверджують, що група іранських пілотів і техніків вирушила в РФ з метою навчитися керувати російськими винищувачами та обслуговувати їх. Така взаємодопомога може бути передбачена угодою, яку країни уклали 26 липня.

Писали також, які дрони має Іран і на що вони здатні. Його армія використовує ударні, розвідувальні та безпілотники-камікадзе, які за останні роки добре зарекомендували себе на всьому Близькому Сході.

Повідомлялося, що Іран нарощує виробництво військових дронів для експорту. Їх постачають не лише на Близький Схід, а й у більш далекі країни, які перебувають під міжнародними санкціями, подібно до Росії.