ВС РФ уже использует иранские дроны на войне в Украине, — Арестович

Иран отправил России не самые лучшие БПЛА, но они смогут выполнять ряд боевых задач, заявил советник Офиса президента

Российские войска уже используют в Украине боевые дроны, полученные от Ирана. Об этом внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил 4 августа в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

По его словам, Россия получила для своей армии 46 иранских дронов, впрочем, не самых передовых, которые выпускает Исламская Республика. Алексей Арестович подчеркнул: несмотря на то, что БПЛА представляют "сильно предыдущее поколение", они могут выполнять некоторые боевые задачи.

"В этой войне даже детские квадрокоптеры решают задачи с самодельными захватами и бросанием гранат", — заявил представитель ОП.

По данным некоторых источников, применение иранских дронов уже зафиксировали в Украине. Алексей Арестович считает, что эффективность летательных аппаратов зависит не столько от технических характеристик, сколько от опыта и мастерства операторов, управляющих ими на поле боя.

"Сейчас идет борьба мотиваций. Не думаю, что российские войска, кроме отдельных команд, проявляют особое желание "всех победить", ведь изрядно деморализованы", — отметил советник.

Ранее появилась информация, что Иран мог отправить России первые дроны в обмен на самолеты Су-35. Источники утверждают, что группа иранских пилотов и техников отправилась в РФ с целью научиться управлять российскими истребителями и обслуживать их. Такая взаимопомощь может быть предусмотрена соглашением, которое страны заключили 26 июля.

Писали также, какими дронами располагает Иран и на что они способны. Его армия использует ударные, разведывательные и беспилотники-камикадзе, которые за последние годы хорошо зарекомендовали себя на всем Ближнем Востоке.

Сообщалось, что Иран наращивает производство военных дронов для экспорта. Их поставляют не только на Ближний Восток, но и более далеким странам, которые находятся под международными санкциями, подобно России.