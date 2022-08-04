Іран міг відправити Росії перші безпілотники в обмін на винищувачі, — ISW

За неофіційними джерелами, іранські БПЛА вже доставили в РФ разом із пілотами, які навчатимуться керувати літаками Cу-35.

Іранська влада могла відправити в Росію першу партію своїх бойових дронів. Про це у своєму звіті за 2 серпня повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американо-іранський дослідник, який проводить розвідку з відкритих джерел (OSINT), Мехді Хмірануса передав у Twitter інформацію з неофіційного джерела, що Іран передав росіянам перші безпілотники для проведення польових випробувань. Водночас іранські пілоти й технічні фахівці нібито вирушили в Росію для навчання управління та експлуатації винищувачів Су-35.

ISW не може підтвердити ці дані, проте заява узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що Іран і РФ розширюють авіаційну співпрацю для обходу міжнародних санкцій і підтримки війни в Україні. Експерти припускають, що Іран може отримати винищувачі Су-35 в обмін на передачу дронів російським військовим, імовірно, що цей пункт входить у домовленості, підписані 26 липня.

Ніколас Карл, аналітик із проєкту Critical Threats Американського інституту підприємництва, повідомив, що 26 липня Москва й Тегеран домовилися збільшити пасажирські рейси між країнами з 2 до 35 на тиждень, а також обговорили постачання запчастин із Ірану та ремонт російських літаків, як цивільних, так і військових.

"Іран також може використати збільшення кількості рейсів для відправки безпілотників та іншої військової техніки для підтримки вторгнення Росії в Україну", — зазначив дослідник.

У звіті за 3 серпня аналітики ISW припустили, що Росія продовжує зміцнювати відносини з Тегераном, щоб одержати іранські безпілотники для застосування в Україні. 3 серпня російське державне космічне агентство "Роскосмос" оголосило, що 9 серпня РФ запустить на орбіту супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" від імені Ірану. Таким жестом Москва може заохотити іранських партнерів або заплатити їм за вже виконане постачання безпілотників чи іншої військової техніки.

Раніше з'явилася інформація, що Іран нарощує виробництво бойових дронів на експорт. За останні роки іранці значно розвинули виробництво власних безпілотних літальних апаратів, які довели свою ефективність по всьому Близькому Сходу, а також постачаються країнам під санкціями.

Фокус писав, які дрони створює Іран і на що вони здатні. На озброєнні Ісламської держави перебувають високоякісні розвідувальні й ударні безпілотники, які оснащені камерами та ракетами, а також "камікадзе". Серед їх різновидів виділяються "Шахед-129", "Мохаджер" і "Абабіль".

Експерти розповіли, як іранські дрони можуть посилити армію Росії у війні з Україною. Безпілотники — це те, чого російським військовим часто не вистачає для розвідки та наведення артилерії для завдання точних ударів. Західні аналітики попереджають, що за допомогою іранських БПЛА росіяни зможуть знищувати РСЗВ HIMARS, які надали ЗСУ значну перевагу.