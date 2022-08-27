Іран уже передав Росії сотні дронів для ведення війни в Україні, — AP

За даними розвідників, іранські БПЛА вже повністю готові до запуску. Іран також допоможе РФ обходити санкції.

Росія отримала від Ірану сотні дронів, які зможе застосувати на війні проти України. Про це агенції Associated Press повідомили анонімні джерела з розвідки.

Поки що достовірно невідомо, чи почали росіяни використовувати іранські дрони проти ЗСУ, але за даними розвідників, літальні апарати повністю справні та вже підготовлені до запуску. Постачання БПЛА вказує на зміцнення співробітництва між Іраном і РФ, які й до цього були давніми союзниками.

Експерти попереджають про небезпеку, яку представляє повернення США до угоди про ядерне стримування, з якої країна вийшла у 2018 році. Процес передбачає зняття з Ірану деяких санкцій в обмін на те, що Тегеран призупинить програму створення ядерної зброї. На думку противників угоди, це також дозволить Росії обходити санкції за допомогою іранської влади, наприклад, переправляти нафту через країну-союзника й так посилити свою армію, яка воює в Україні.

Після введення безпрецедентних санкцій Росія все частіше звертається до Ірану за зброєю. У липні Білий дім публічно заявив, що іранська влада планує відправити в РФ велику кількість бойових безпілотників. За інформацією американців, невдовзі російські представники двічі відвідували Іран, щоб домовитися про постачання.

Раніше писали, що Іран міг відправити Росії перші безпілотники в обмін на винищувачі. Як повідомляють неофіційні джерела, партію БПЛА доставили в РФ разом із пілотами, яких навчать поводитися з літаками Су-35.

Радник глави Офісу президента Олексія Арестовича, ЗС РФ уже використовує іранські дрони в Україні. За його словами, Росія отримала 46 БПЛА, але не найпередовіші моделі, які випускає Іран.

Експерт Роман Світан розповів, що українські війська можуть збивати іранські безпілотники. Він стверджує, що з просунутими моделями "Шахед" і "Фотрос" ЗСУ доведеться боротися так само, як із винищувачами, але ППО впорається з такими цілями.