Російські війська зазнають невдач у використанні іранських БПЛА, – Reuters

За словами чиновника з адміністрації Байдена, РФ планує закупити сотні іранських безпілотників, які можуть завдавати ударів ракетами та вести розвідку.

Росія зіткнулася з низкою невдач у використанні іранських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані офіційних осіб в адміністрації президента.

На умовах анонімності чиновник розповів, що Сполучені Штати оцінюють, що Росія отримала з Ірану безпілотники Mohajer-6 та Shahed. Однак, за його даними, Росія зіткнулася з "чисельними невдачами" з БПЛА. Однак, які проблеми переслідують ЗС РФ, не уточнюють.

Також у США вважають, що у планах у РФ закупити сотні іранських безпілотників.

"За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", вести радіоелектронну боротьбу та наведення на поле бою в Україні", — заявив співрозмовник.

У липні російська делегація відвідувала аеродром Капан для огляду безпілотників. У МЗС Ірану заявляли, що вони підтримують різні види співпраці з Росією, зокрема в оборонному секторі.

Нагадаємо, 27 серпня ЗМІ повідомляли, що Іран уже передав РФ сотні дронів для ведення війни проти України. Іран також допомагає обійти санкції Москві.

Раніше повідомляли, що РФ закупить в Ірану тисячу розвідувально-ударних безпілотників Shahed 129. Також 14 серпня була інформація, що БПЛА вже застосовують в Україні.