Росія за допомогою іранського дрона завдала удару по Дніпропетровській області (фото)

Поліція знайшла останки крила та двигуна, які вказують на Shahed-136. Таку модель уже не вперше помітили в Україні.

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Вночі, 15 вересня, російські війська завдали удару по об'єктах у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Портал "Мілітарний" вважає, що використано іранські ударні дрони Shahed-136.

Пресслужба Національної поліції України повідомила у Facebook, що ЗС РФ обстріляли місто Нікополь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також направили дрони-камікадзе. Ворожі атаки пошкодили будівлі двох підприємств та санаторій, а також 10 приватних будинків та газопровід. Крім того, внаслідок російських ударів перебито лінії електропередач у селі Марганецької громади.

Поліцейські розпочали розслідування та виявили на місці одного з вибухів останки безпілотного літального апарату, які сфотографували та розмістили у соцмережі. Як припускає "Мілітарний", на знімках знято частини дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який росіяни підписують як "Герань-2".

13 вересня стало відомо, що ЗСУ вперше збили дрон Shahed-136 з Ірану під Куп'янськом Харківської області, який нещодавно звільнили з-під окупації. Попри російський напис, дрон вдалося ідентифікувати за специфічною формою крила зі стабілізаторами. На новому знімку видно схожий уламок крила, а також майже ідентичний двигун.

Shahed-136 є небезпечними БПЛА, які можна запускати за допомогою пускової установки розміром із контейнер вантажного автомобіля. Він здатний діяти автономно та у складі цілих "роїв". Кожен дрон може нести від 4 до 8 ракет чи бомб. Технічні характеристики офіційно не розкриваються, але іранські ЗМІ повідомляють такі дані:

Довжина: 3,5 м

Розмах крил: 2,5 м

Вага: близько 200 кг

Швидкість: 185 км/год

Дальність польоту: 1800–2500 км

Раніше писали про найнебезпечніші дрони Ірану та їх технічні характеристики : Shahed-129, Shahed-191, Fortros. За останні кілька років іранці значно розвинули технології БПЛА та випробували свою техніку у справжніх боях на Близькому Сході. Армія Ірану має в своєму розпорядженні дрони як для розвідки, так і для завдання ударів.

Наприкінці серпня з'явилася інформація, що Росія отримала від Ірану бойові БПЛА двох типів : Mohajer-6 та дрони лінійки Shahed (точна модель не розголошувалась). США попередили, що російські війська зможуть використовувати безпілотники для розвідки, завдання ударів з повітря та радіоелектронної боротьби.